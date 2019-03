Herrera retrata al periodista británico que hizo perder los nervios a Borrell

El ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, quitó hierro este jueves a la reacción que tuvo de levantarse en medio de una entrevista con un medio alemán que le interpeló sobre dirigentes catalanes presos, y aseguró haber tenido "bastante paciencia". "Yo creo que es no para tanto, ¿no?. Creo que bastante paciencia tuve", explicó en unas breves declaraciones a la prensa sobre la controvertida entrevista. Aunque difundida el miércoles, el canciller español concedió la entrevista al programa Conflict Zone de la televisión alemana Deutsche Welle la semana pasada. Durante el programa, hizo parar en dos ocasiones la grabacióntras expresar su indignación al periodista, al que acusó en varias ocasiones de hacer preguntas "sesgadas". La entrevista, grabada en inglés en la sede del Ministerio español de Exteriores, fue suspendida al cabo de diez minutos de preguntas sensibles sobre el proceso independentista en Cataluña y la situación de los políticos presos. En una suerte de reflexión a raíz del revuelo causado por la entrevista, Borrell comentó que "probablemente no hubiera tenido ni siquiera que darle la oportunidad de continuar la entrevista en una segunda parte" al entrevistador. Añadió que "a esta clase de personajes hay que pararles los pies".

En su monólogo de este viernes, Herrera ha tratado este asunto. Sobre el presentador del espacio, el comunicador ha dicho que Tim Sebastian no es un periodista, "sino un activista". "Un activista al que no sé si habrá ido a parar alguno de los millones con los que han regado media Europa los amigos independentistas a través de la Generalidad y los servicios exteriores de la misma. Borrell dijo que paró los pies al periodista y se reafirma en que el entrevistado era "insufriblemente tendencioso" y que en esas circunstancias has de decir basta", ha dicho el comunicador.

Herrera ha recordado que Tim Sebastian "llamó a España 'Estado vengativo', a Forcadell - que negó la condición de catalanes a casi la mitad - la presentó como una pobre abuela de 63 años, criticó la prisión preventiva, insinuó que el juez no era justo. Ya con Dastis, el anterior ministro de Exteriores, se las tuvo. Esto pasa por ir a estos programas. ¡Qué necesidad tienes, qué necesidad tienes de aceptar este tipo de entrevistas!", le ha dicho a Borrell.

