Herrera: "Sánchez está dispuesto a entregar Navarra y Cataluña con tal de gobernar"

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

¿Qué tal les va? Hoy es viernes. Es 29 de marzo del 2019. El fin del mes ya está aquí. El 29 de marzo también tenía que ser el fin del Brexit. En fecha como hoy tenían que irse los británicos ordenadamente de la Unión Europea. Ordenadamente quiere decir con el acuerdo al que se llegó con Bruselas, pero que no ha ratificado el Parlamento británico y que ahora tiene que volver. Tiene una nueva oportunidad para darle el pase, y a cambio de ello la propia primera ministra ofrece su cabeza, su dimisión. Veremos porque se acerca también el 12 de abril que es la fecha límite para saber si se quedan, no se quedan, se van a las bravas y la fecha que ha puesto la Unión Europea.

Bueno, nos jugamos mucho los españoles con esta bromita del Brexit, que si es a las bravas en algunas comunidades, las más turísticas, por ejemplo, y las que exportan más producto al Reino Unido y Gibraltar lo van a votar.

Bueno, vamos a ver, la actualidad en España estaba en las últimas horas en las palabras de Miquel Iceta. Palabras de Miquel Iceta que ayer comentábamos aquí, no son más que unas declaraciones a un periódico vasco. También es significativo que sea un periódico vasco del ambiente que es ese periódico. Bueno, eran unas declaraciones en las que venía a poner plazo y proporciones a la independencia de Cataluña.

“Oiga, si dentro de unos años ustedes tienen el 65% de independentistas, pues el Estado tendrá que negociar algo con todos”. Pero, hombre, retarse en estas cosas de por favor del independentismo, del referéndum... Bueno, miren, Iceta nunca habla por hablar. Iceta es un tío particularmente inteligente. No lo desprecien ustedes por más que no estén de acuerdo con las cosas que piense Iceta. Iceta sabe las cosas que hace. Puede que en algún momento tenga algún calentón verbal como tenemos todos, pero ni es tonto, ni desorientado, ni irresponsable, ni un locatis, ni nada nada de eso.

Cuando dijo lo que dijo estaba coincidiendo en términos con el plan milimétrico que tiene ERC, que es ese. Esperemos para el referéndum unos años y tranquilos que ya seremos más porque si antes de la crisis éramos el 24%, el 23%, el 25% de independentistas en Cataluña, siempre rondó la cifra del 20% el independentismo catalán. Bueno, y ahora somos 50, ¿quién dice que no podemos ser 65? Bueno, ya está. Vamos a esperar. Y lo que ha venido a decir Iceta es: “Señores del otro lado, del lado oscuro del independentismo Catalán, les conviene que salga Sánchez. Esto que digo yo es la oferta de Sánchez, aunque Sánchez no quiere hacer referencia a ello”.

Es decir, el supuesto calentón de Iceta lo que hace es desvelar realidades. Luego se ha retractado, ha dicho no, “yo soy muy español, yo soy...“ Sí, sí. Esto ya queda dicho. No mintió con los indultos en su momento Iceta ni mintió con el asunto del relator, que fue el que los puso sobre la mesa. Y ahí quedaron. Y después, luego fueron ajustando o desajustado en función de la conveniencia desde el Partido Socialista. Tampoco ha mentido con este asunto porque Pedro Sánchez está dispuesto a lo que sea. Actuarán como quieran en camapaña, pero después entenderán. Por eso habla Iceta, por eso Iceta lanza el mensaje y al otro lado lo recoge un buen entendedor. Sánchez lo que así hace es asegurarse el apoyo que necesita. Iceta ha dado eso, proporciones y plazos, conseguir el 65% y se negociará la independencia.

Hombre, se le puede recordar, mire usted, la legalidad no depende de porcentajes. Además, ¿quién decide ese porcentaje? ¿Cómo sabe usted que se llega al 65%? Iceta lo que viene a decir es: “El Gobierbo de Sánchez no va a luchar contra ese crecimiento hasta el 65%. Así que, allá ustedes". Por eso, cuando Sánchez se reúne, se rodea de 13, 14, 15 banderas de España.

Oiga, cada bandera de España es una concesión al independentismo. Cada bandera de España. Cuando vean muchas es que se van acumulando las concesiones que ha venido realizando y que piensa realizar porque este quiere estar 8 años más y lo que quede de España como hoy la conocemos. Después de esos 8 años es lo que menos le importa. Y no solo se fijen en Cataluña, fíjense también en Navarra.

En Navarra está una de las claves de la persistencia de España como la conocemos. No les estoy hablando de ninguna broma ni estoy levantando ninguna alarma esencial o pirotécnica. No, no. Oiga, el nacionalismo vasco, el PNV que se ha colocado como caballo de Troya en Navarra a través de Uxue Barkos, de Geroa Bai, tiene trenzada la alianza con Bildu, con Podemos, con la izquierda. Y, desde luego, si en un nuevo Parlamento tienen la mayoría suficiente, la disposición adicional que haya que poner en marcha la pondrán para que Navarra forme parte del País Vasco.

Es decir, para acabar con el Reino de Navarra. ¿Y ahí qué hará el Partido Socialista? Porque los partidos constitucionalistas han tenido, hombre, la sensatez y reunirse, UPN, Ciudadanos, PP en una sola candidatura. ¿Qué esperan del Partido Socialista en Navarra? Es, como les digo, un punto esencial, esencial en el futuro de España.

Ya están advirtiendo que no, que a ellos no les busquen. Ellos estarán más cerca de Goroa Bai y del PNV y de todos los demás, de Bildu. ¿Por qué? Porque también necesitan sus votos. Es decir, que por una circunstancia particular, para que Sánchez, en el caso de que los necesite, que igual ni los necesita, en el caso de que los necesite pueda formar gobierno, las piezas que se entregan una es Navarra y la otra es una letra a 15 años en Cataluña. Este es el personaje,eh. Este es el personaje y no otro.