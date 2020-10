Herrera retrata a Fernando Simón en sólo cuatro minutos de monólogo: "Tiene la cara de cemento armado"

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el epidemiólogo Fernando Simón recelaron ayer de la gran bajada en las cifras de contagio que ha experimentado Madrid en los últimos días. “Llevan retrasos de varios días”, alegó Illa. Una estrategia para minusvalorar los efectos que podían estar teniendo las medidas impuestas por Isabel Díaz Ayuso a la hora de confinar selectivamente algunos barrios de la capital y otros municipios de la Comunidad de Madrid y no todo el municipio, como ahora está en vigor bajo la orden de Sanidad.

Simón también atribuyó la bajada de los nuevos contagios en Madrid, que este lunes comunicaba un desplome del 75 % en los casos positivos, al retraso en las notificaciones.Madrid notificó el lunes 207 nuevos diagnosticados por covid en las últimas 24 horas, mientras que el pasado viernes informó de 814. La cifra total de infectados en la comunidad madrileña es de 247.575 , 6.616 más que el pasado 2 de octubre. Simón se felicitó por esa cifra de forma cauta y recordó que los baremos adecuados están por debajo de los 50 casos por cada 100.000 habitantes. Una cifra que no cumplirían buena parte de los municipios españoles.

LA RESPUESTA DE HERRERA

En su monólogo de este martes, Carlos Herrera ha cargado contra Illa y Simón por desconfiar de los datos de Madrid y de la eficacia del plan que promovió Ayuso y que el propio Gobierno criticó. "Ayer, la Comunidad de Madrid dijo que los contagios están bajando sensiblemente. Ayer Madrid reportó 207 casos cuando hace dos lunes eran 794. La incidencia del virus también ha caído de 775 casos a 586 por cada 100.000 habitantes. Y Sanidad dice que no se fía y no se lo cree porque igual están haciendo trampa con los datos. Fíjense quién va a hablar, ¿eh? Salvador Illa y Fernando Simón. Todas las trampas posibles que se han podido hacer las han hecho estos dos artistas. La cara de cemento armado que hay qu tener como Fernando Simón, que conforme Madrid va bajando la incidencia, más exigente se va volviendo. Ya no valen los 500 casos, igual ahora van a tener que ser sólo 50. Hay que tenerla de cemento armado como este Fernando Simón para decir que a ellos sólo les preocupa la gestión. Y ni menciona las nuevas pruebas que demuestran cómo Simón y el Gobierno tiraron a la papelera los once informes alarmantes que les hizo llegar el Departamento de Seguridad Nacional entre enero y marzo", ha dicho Herrera.

El comunicador se ha hecho después una serie de preguntas. ¿Qué le preocupa de la gestión? ¿Por eso se marcharon a la playa de vacaciones con los contagios disparados? ¿Por eso no reconocer las 53.000 víctimas mortales? ¿Por eso rechazaron el uso de mascarillas para disimular que no tenían existencias? ¿Para eso confinan Madrid, porque gobierna el PP, y como en Navarra gobierna el PSOE con Bildu miran para otro lado? ¿Por la gestión llevan mintiendo desde marzo al sostener que la mortalidad en España es similar al resto de países? En un país serio, éste no estaba dando ruedas de prensa. Éste estaba destituido hace meses. Y Salvador Illa, también. Y el presidente del Gobierno estaría dando explicaciones, en el Parlamento y en el juzgado", ha dicho.

Por último, Herrra ha recordado que si se aplicaran los parámetros de Francia aquí, 28 grandes ciudades estarían cerradas por superar los 250 casos por cada 100.000 habitantes. "Y éste diciendo que sólo le preocupa la gestión", ha concluido.

