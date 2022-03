Herrera en la previa del Real Madrid-PSG: “no le deseo ningún mal a los franceses"

Este miércoles, el enfrentamiento entre el Real Madrid y el PSG va a ocupar gran parte de la actualidad informativa. El equipo blanco debe levantar el uno a cero en contra que se trajo de París. Además, el morbo va a estar en ver cómo se comporta sobre el césped Kylian Mbappé, posible futuro jugador del equipo blanco.

Sobre este partido le han preguntado a Carlos Herrera, esta mañana, sus oyentes. En concreto, Marcelo desde Las Palmas le ha pedido un pronóstico.

Herrera no se ha querido mojarcon el resultado. Pero sí que ha contado, entre risas, que él “es un afrancesado”. Ha desvelado que, en el pasado, él vivió en un edificio de Mataró donde la portera era una francesa. “La señora Antonia me enseñó muchas cosas del francés y, además, me regaló dos camisetas. Una del Olympique y otra del PSG. Y, claro, eso ha formado parte de mi educación sentimental durante mucho tiempo”, ha bromeado Carlos Herrera.

Su comentario final sobre este asunto ha dejado sobre la mesa muchas incógnitas: "¿Que todo esto que he contado sobre mi pasado quiere decir que yo quiero que gane el PSG? No", ha expuesto Herrera, "pero tampoco le deseo ningún mal a los franceses".