Herrera habla claro del momento en el que alcanzaremos el pico de contagios por ómicron: "Las estadísticas"

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la visita del presidente alemán a España y la evolución de la sexta ola, entre otros asuntos. En primer lugar, el comunicador ha analizado dos noticias en el ámbito deportivo.

"Han detenido a la perlita que lanzó la vara de plástico que provocó la interrupción del Betis-Sevilla de Copa", contaba Herrera, en relación al incidente vivido el sábado, que obligó a aplazar el derbi sevillano. "Un tipo de 29 años que tiene antecedentes por malos tratos, lesiones, robo con fuerza... una perla que ha quedado en libertad con cargos. Va a estar propuesto para una sanción por la ley del deporte, pero hace falta que los clubes se tomen esto muy en serio para evitar estos bochornos, que perjudican a su club", asegura el comunicador.

Por otro lado, el director de 'Herrera en COPE' ha comentado la noticia de que la selección española volverá a jugar en Barcelona 18 años después: "Se va a coger un amistoso en el estadio del Español el próximo mes de marzo y no pasa nada, claro que no pasa nada. Otra cosa es el Camp Nou, con una directiva más rarita y que está a otras cosas. Y es que hay informaciones hoy muy interesantes de lo que pretendía el 'proces' con el Barsa, a lo que Bartomeu se negó".

En el ámbito político, la noticia del día pasa por la visita de Scholz a España. Y es que Sánchez ha apuntado que tiene muchas cosas en común con el líder alemán, ante lo que Herrera ha asegurado: "Tú no te pareces a este en nada. Para empezar ha gobernado mucho tiempo en coalición con la derecha y ahora lo hace con liberales y verdes. Tú la única coalición que has hecho es con Podemos, que ya hemos visto que clase de carcoma supone para España. Tú no eres doctor, no es no, que te fuiste hasta del Congreso para no aprobar el Gobierno de Rajoy con alguna abstención, cosa que aprobó después tu partido". Y ha añadido: "Scholz ha venido a decirnos que los fondos europeos son posibles gracias al control de la deuda y el déficit, es decir, que el pacto de estabilidad debe volver a activarse el año que viene, después de ser suspendido por la pandemia".

Por último, el comunicador ha analizado la evolución de la sexta ola tras los datos publicados por el Ministerio de Sanidad este lunes. Herrera ha recordado que desde el viernes se han notificado 233 fallecidos, hay un 15% de ocupación hospitalaria, mientras que las UCI están al 23%. "Son los datos en los que nos tenemos que fijar porque los de los contagios son muy relativos, porque se basan en casos oficiales y ahí no están recogidos todos. Desde que ómicron llegó a nuestras vidas el recuento de positivos es un despelote importante", ha afirmado el comunicador.

Herrera también ha apuntado al momento en el que se espera un estancamiento de la curva: "Ya veremos si en algunos lugares baja el virus si hacemos caso de las estadísticas, es decir, estaremos seguramente a unos cuantos días de darnos cuenta, efectivamente, del estancamiento de la infección".