Herrera habla alto y claro sobre la posibilidad de 'gripalizar' la covid-19 en España: "¿Dirección adecuada?"

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por el avance de la sexta ola y por las informaciones que han aparecido en las últimas jornadas y que apuntan a que el Gobierno está trabajando en la dirección de considerar, a medio y largo plazo, la covid-19 como una gripe: "Hay una palabra muy recurrente 'gripalizar'. Esto significa que ya que no podemos vencer al covid lo consideramos una gripe. Puede que sea un cambio de estrategia: cambiar la idea de echarle de casa para intentar compartir piso con él".

En esta dirección, Carlos Herrera ha hecho la siguiente reflexión, analizando algunas de las principales líneas que pueden marcar esa nueva consideración de la covid-19: "En España, hay un alto porcentaje de población vacunada y las mutuas nos dicen que ningún país se puede permitir medio millón de bajas al meses, eso ha pasado en España en el mes de diciembre. Se puede decir que cambiarle el nombre no va a mejorar la situación. Bueno, depende: se van a acortar la cuarentenas, se buscará no aislar a las personas vacunadas o no hacer PCR a personas sin síntomas. ¿Esta es la dirección adecuada? Puede que sí o puedo que no".

En sentido, el director de 'Herrera en COPE' ha valorado positivamente la vacunación, y ha querido realizar un ejercicio de imaginación para intentar dibujar cómo sería la situación actual sin vacunas y con ómicron disparando el número de casos: "Los datos dicen que los contagios siguen disparados. Ahora mismo hay 16.500 pacientes en hospitales. Con este nivel de contagios y de circulación del virus nos tenemos que imaginar qué estaría pasando si no nos hubiésemos vacunado. Todo estaría saturado. Gracias a las vacunas las cosas están como están".

Ya en clave política, Herrera ha querido analizar el debate que sigue instaurado por las palabras del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre el sector cárnico. Además, este debate ha sido alimentado con el 'distanciamiento' que Sánchez ha marcado con estas declaraciones, algo que no ha gustado a sus socios de coalición: "La ultra izquierda ahora habla del bulo de Garzón. Yo me pregunto si esta gente sabe leer. Este tío dijo lo que dijo y dice Sánchez en la SER que esto era tremendo y que se lamentaba. No dijo nada, ¿cómo que lamentaba la polémica?, ¿qué lamenta en definitiva? Como dice Ignacio Camacho en 'ABC' un presidente no lamenta, un presidente cesa o refrenda. Esto ha dado alas a ambos lados. Ahí está Yolanda Díaz diciendo que 'cuidadín'. No se salva ninguno, menudo pajarracos".