Herrera habla alto y claro de lo que supone para el PSOE la advertencia de Yolanda Díaz sobre la pandemia

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este viernes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la evolución de la nueva variante de la covid-19 y las polémicas declaraciones de la ministra Yolanda Díaz.

Para arrancar la mañana, el comunicador se ha referido a la propagación de la covid. "Estoy siguiendo varias declaraciones de no pocos virólogos de criterio respetable y hay alguno que merece la pena atender", aseguraba, recalando en unas palabras que dicen que "no hemos visto aún variantes que hagan el virus más letal". Para Herrera, ahí está la clave: "hay más contagios porque hay más contactos pero no son más letales, entre otras cosas, porque estamos vacunados".

Hablaba entonces de la actitud que ha tomado Sanidad, descartando tomar el timón y las "17 Navidades" que va a haber. "El Gobierno recomienda pero tienen que ser las CCAA las que tomen las decisiones". Y añadía que "con el nivel de vacunación que tenemos no se pueden plantear medidas tan contundentes como el año pasado" y recordaba que "Andalucía o Canarias están esperando respuesta judicial del pasaporte covid, que está animando a los que están más reticentes".

En cuanto a ómicron, "no es el fin del mundo". "Es una forma de decirnos, acabaos de vacunar y si es posible, vacunad a África. La novedad, que era de esperar, es que en España hay más casos de ómicron. Estamos infinitamente mejor que en otros lugares, donde están más asustados porque además tienen menos vacunados", explicaba el director de 'Herrera en COPE'.

El análisis de Herrera sobre las declaraciones de Yolanda Díaz avisando de la pandemia

El tema político del día pasa por Yolanda Díaz. "En declaraciones a unos amigos de 'Radio Cable' ha dicho algo muy interesante, no se si por muy lista o por todo lo contrario, acaba de ponerle en la puerta de la parte socialista del Gobierno un paquete bomba tremendo", apuntaba Herrera.

El comunicador explicaba que Díaz "ha dicho que a comienzos del 2020 ella ya se olió que el covid iba a ser una cosa seria y sacó una guía con medidas preventivas que para que tomaran las empresas españolas. De esa guía se habló el 4 de marzo, antes de la famosa manifestación plurifeminista en España del 8 de marzo, en la que el Gobierno, aún oliéndose la gravedad de la situación, instó a todo el mundo a salir a la calle".

"Aquella guía se quedó en nada porque el Gobierno quiso diluir cualquier medida unilateral de los ministerios y focalizar todo en el ministro de Sanidad. La señora Yolanda Díaz nos ha contado una interioridad de lo que ocurrió aquellos días en las interioridades del Gobierno, cuando le llamaron alarmista", apuntaba Carlos Herrera.

Remitía entonces a la llamada que se hizo desde su programa, pidiendo que "se cambiara la forma de contar a los muertos, por decencia" y puntualizaba que "el Gobierno mintió con el 8-M y con la letalidad. Es una declaración de guerra a la parte socialista del Gobierno que allá ellos".

Las declaraciones de Díaz afectan directamente al PSOE, pero el comunicador ha recordado que "ella tampoco se puede ir de rositas, no fue a la manifestación del 8 M, tuvo dos dedos de frente, todas las de la pancarta contagiadas. Pero amiga mía bien cuando te dijeron que eras una alarmista, bien que acataste la versión oficial de tranquilidad. Los tipos del PSOE con los que compartes Gobierno tienen mucho deshago pero tú tampoco denunciaste lo que creías que iba a venir".