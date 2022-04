Herrera explica la primera trampa a la que se va a enfrentar Feijóo como líder del PP: "Le espera por delante"

En su monólogo de este lunes, Herrera ha analizado algunos de los desafíos a los que se enfrenta Alberto Núñez Feijóo como nuevo líder del Partido Popular: "Y después de un fin de semana de exaltación, inicia el nuevo PP de Núñez Feijóo su camino. Ha sido, evidentemente, un congreso trámite, no un congreso de definición ideológica para entronizar al líder gallego. Lógicamente este tipo de congresos en los que no hay tiempo de establecer las pautas ideológicas programáticas que caracterizan una nueva Ejecutiva ha dejado o sigue dejando varias incógnitas que va a tener Núñez Feijóo que despejar en los próximos tiempos. Es decir, preparar un paquete de ideas que ilusionen a sus votantes y a cuanta más gente pueda, no solamente a sus votantes. Cómo va afrontar la relación con Vox, cómo va a afrontar la recomposición y crecimiento del partido, cómo va a afrontar, por ejemplo, la relación con Sánchezque ya tuvo un primer aviso de que no era fácil. Feijóo había cerrado el miércoles una entrevista con el jefe del Estado, con el Rey, y Sánchez quería que le fuera a ver a él el martes y Feijóo le dijo que no, que el jefe del Estado es el otro, no Sánchez; que iba el jueves. Y eso, lo primero que hizo Sánchez fue filtrarlo, no ha querido venir a verme a mí el martes y me hace esperar hasta el jueves, va, en fin.

El proyecto no lo conocemos, conocemos las formas, el sosiego, hombre los clásicos valores del PP que es evidente, ahora tiene que contarnos cómo se van a hacer las cosas, cuáles son sus prioridades, su hoja de ruta y el tremendo trabajo que tiene para ilusionar a todo el centro derecha. Él sabe ganar elecciones, es cierto, pero necesita conocer su electorado cuál es su política económica, de defensa, de relaciones exteriores… eso tiene que ser definido. Y lo malo es que no tienen siquiera 100 días de gracia, no tiene tiempo, puede rescatar liberales que andan por ahí en éxodo, centristas de Ciudadanos, algún socialista horrorizado ante este Gobierno en colapso, con un Pedro Sánchez especialmente vulnerable. Y Feijóo deberá ser resistente a la tentación del tremendismo, claro. A pesar de que los teloneros del PSOE ya le han recibido con la burricia habitual, será otro de ultraderechista, porque es el único discurso del Gobierno, Rajoy era ultraderechista, Casado también, Rivera también, Juanma Moreno también, Feijóo será ultraderechista.

El discurso del PSOE es zafio, pero tiene sentido, va a poner la piedra, la primera gran prueba a Feijóo, fijo la trampa del sanchismo es muy sencilla: o te rindes y pactas lo que yo te diga y como yo te lo diga, los jueces que quiero, el plan de choque que te presente, las subidas de impuestos que ponga, el despilfarro de fondos europeos que nos dé la gana… o tú eres un ultraderechista que estás entregado a Vox. Aquí se trata de que Sánchez mantenga sus pactos de siempre con Podemos, los separatistas y de que el PP haga de pagafantas, que le ayude con todo lo importante, que renuncie a ser alternativa por aceptar ese absurdo cordón sanitario a Vox que imponen los mismos que se meten en la cama con Otegi, Junqueras y otras basuras. Esa es la trampa que le lleva tendiendo al PP desde la moción de censura, y es la que Feijóo va a tener que superar.