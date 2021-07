Herrera: "El estado de alarma te permitía gobernar por decreto, que es como le gusta a Sánchez"

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este viernes analizando las principales claves de jornada, que pasa por las frustraciones provocadas este verano por la pandemia y también por la decisión del Tribunal Constitucional de tumbar el primer estado de alarma decretado por el Gobierno de Sánchez.

"España vive estos días en una permanente duda, tanto en lo relacionado con la pandemia como con la política. En cuanto a la pandemia, ahora mismo lo está sufriendo la gente más joven, por eso necesitamos más vacunas para poder seguir vacunando y así evitar repuntes que ya se están notando en centros de atención primaria y también centros de día", ha explicado el comunicador.

En este sentido, Herrera ha querido explicar con más detalle el fallo del TC: "El fallo del Tribunal Constitucional ocupa todos los titulares, diciendo que el Gobierno fallo en la elección del término jurídico para limitar las libertades. Pero todavía queda mucho, ya que es una forma de decir al Gobierno que eligieron esa fórmula porque necesita muchos menos controles y les permite aislarse. Además, este instrumento también les permitía evitar al Congreso de los Diputados. Esto no quiere decir que el Gobierno se equivocase en meternos en casa, pero si en usar una arma equivocada que lo único que le permitía a Sánchez es seguir haciendo lo que le diese la gana".

También, el comunicador ha querido analizar las palabras de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que han sorprendido en los sectores más constitucionalistas: "El Gobierno no respeta la sentencia del Tribunal Constitucional. La pregunta es, ¿alguien pensaba que un Gobierno dirigido por Sánchez iba a respetar un fallo que le echa en cara que gobernase como le diese la gana? Margarita Robles dice que no comparte la sentencia del Constitucional, pero es que ella no tiene que compartir nada. Ha dicho que son estrategias adoctrinales y no se le cae la cara de vergüenza".

"El estado de alarma te permite gobernar sin el Congreso, por decreto, que es como le gusta a Sánchez. El estado de excepción te permite gobernar con ciertos controles. Una cosa es suspensión y otra limitación, esta era suspensión, pero suspensión del Estado de Derecho. Además, uso este decreto para colonizar instituciones como la Fiscalía General del Estado", ha querido reflejar el director de 'Herrera en COPE' sobre cómo gestionó el Gobierno el primer estado de alarma.

Por último, Herrera ha puesto sobre la mesa otras informaciones controvertidas y datos defendidos por el Ejecutivo de Sánchez: "Lo que no ha reconocido el Gobierno son más de 40.000 víctimas mortales, que les llevaría su balance a más de 123.000 personas fallecidas. Además, también es mentira cuando hace referencia al uso del estado de alarma por parte de otros países de Europa, ya que otros diez tampoco lo decretaron".