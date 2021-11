Herrera destapa lo que hay detrás de la enmienda del Gobierno a la ley de Memoria Democrática: "Nos obliga"

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este jueves analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la victoria de Muguruza en la Copa de Maestras, la negociación de la reforma laboral y las novedades en las cotizaciones, entre otros.

El comunicador ha arrancado la mañana felicitando a la tenista española por su victoria esta madrugada. A continuación, ha enumerado los frentes abiertos que tiene el Gobierno actualmente, de los que "Pedro Sánchez no quiere hablar".

"La negociación de la reforma laboral que están anunciando, las últimas ocurrencias como el indulto a Juana Rivas, la subida de las cotizaciones, los pases francos a los estudiantes con los cambios en educación, la orden de la Audiencia Nacional de profundizar en los pagos desde Venezuela a los fundadores de Podemos, la decisión de la Fiscalía del Supremo de descartar la imputación de Ayuso en un presunto alzamiento de bienes, la undécima causa archivada contra Camps en Valencia, la crisis energética y la inflación", eran todos los temas que recordaba Herrera que están de actualidad a día de hoy, y añadía, "pero vamos a sacar a Franco de paseo".

El director de 'Herrera en COPE' ha asegurado que desde el Gobierno "no quieren que hablemos de todo esto, y por ello tienen ocurrencias para que no se hable de lo que interesa. En lo cotidiano, a usted le interesa saber si se va a implicar el pasaporte covid, a quién se va a poner la tercera dosis. La izquierda española nos obliga a seguir hablando de un señor que nació en el siglo XIX. PSOE y Podemos en vez de estar ocupados en dar trabajo de calidad a los jóvenes se dedican a volver a dar la matraca con Franco. Ya no lo pueden desenterrar ni revivir, tienen que hacer una enmienda a la Transición".

A continuación ha recordado los hechos ocurridos en España en el año 1977, cuando España pudo hacer varias cosas: "volver a los armarios y sacar los cadáveres y las armas y no arreglar el futuro o volverlo a dejar empanado". Pero en nuestro país, "la derecha y la izquierda llegaron a un acuerdo: vamos a olvidarnos de lo que pasó y a mirar hacia delante, vamos a escribir una Constitución y después vamos a amnistiar, incluso a los peores asesinos que estaban en la cárcel, incluso los etarras", contaba Herrera haciendo alusión a lo ocurrido hace más de 40 años.

Para terminar ha analizado lo que pretende hacer el gobierno de coalición, tras el anuncio realizado por PSOE y Podemos este miércoles. "Ahora llega un singular ejército de inútiles que decide que vamos a intentar levantar la ley de Amnistía del 77 para investigar crímenes solo del franquismo, como si aquí en España solo hubiera sido criminal el franquismo. El objetivo es acabar con el régimen, no es despertar o buscar, olvídense de eso. El objetivo es enfrentar españoles, desenterrar odios, cambiar la historia. Es una acción y un crimen contra la convivencia, además de ser un bodrio jurídico sin ningún tipo de recorrido. Es una enmienda a la Transición con la que no se engañe, vamos a entretener a los españoles mientras nosotros vamos haciendo el trabajito que nos corresponde, porque somos incapaces de dar en el clavo una sola vez con el martillo".