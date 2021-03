Herrera destapa por qué Sánchez quiso ocultar el informe del Consejo de Estado: "Este documento contiene..."

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este martes analizando las principales claves de la actualidad, que pasan por el estado de la pandemia y también por las últimas informaciones relacionadas con el informe del Consejo de Estado que desvela las advertencias que mandaron al Gobierno de Sánchez respecto a su decreto sobre la gestión de los fondos europeos.

El Consejo de Estado no ocultó su preocupación ante el Ejecutivo por la eliminación de "controles" que permitiesen regular el destino de los Fondos Europeos. Este es el balance de la evaluación del real decreto que diseñó Moncloa para crear una nueva estructura y procedimientos, cuyas finalidades eran agilizar su entrega y eliminar los cuellos de botellas en las gestiones de convenios y otros acuerdos para gastar los 70.000 millones que el Ejecutivo de Sánchez espera recibir de Bruselas hasta el año 2023.

En este sentido, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 30 de diciembre un real decreto con medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para permitir la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y resiliencia. Jornadas antes, el Consejo de Estado hizo sus valoraciones, que fueron ocultadas por el Gobierno de Sánchez en la fase de aprobación celebrada en el Congreso de los Diputados.

El Informe del Consejo, compuesto de 97 páginas, no tenía carácter vinculante, por ello el Ejecutivo decidió ocultarlo en la Cámara Baja. Decisión que fue muy criticada por el Partido Popular, que hace unas semanas lideró en el Congreso una reclamación para que Sánchez diera información sobre las observaciones que se redactaron respecto a este decreto. Por su parte, desde Moncloa se señala que todas estas puntualizaciones han sido tomadas en cuenta, aunque no fue así del todo, ya que respecto a las subvenciones, no deben tener la autorización del Consejo de Ministros ni tampoco del Ministerio de Hacienda.

Sobre este asunto, se ha referido Carlos Herrera en su editorial de este martes: "No había que ser un lince, no había que ser el más listo de la clase para saber que si el Gobierno ocultaba el informe del Consejo de Estado sobre la gestión de las ayudas europeas es porque ese informe era demoledor. Este documento contiene críticas muy severas al Gobierno. Dice que eso no debía haberse hecho vía decreto, que no tiene vías de control y que no hay un informe de la intervención general del Estado. Total, que es arbitrario y sin transparencia, nada más y nada menos que la escusa para manejar el dinero a favor de la política. ¿Qué dirá la Unión Europea? El informe también es demoledor, lo mire usted por donde lo mire".

