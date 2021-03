Herrera: "Sánchez es responsable de que los violentos se hayan subido a la chepa para lanzar cócteles mólotov"

Vídeo

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Bueno, aquí está marzo. ¿No querían ustedes llegar a marzo? 1 de marzo, el mes en el que llegará la primavera y se supone que llegarán más cosas, pero eso ya lo veremos. Lo que tenía que haber llegado antes, ha llegado, el plan de vacunación está previsto, razonablemente bien hecho, y habrá que ver hasta qué punto la materia prima, que es lo necesario, y también pensar que marzo va a ser el mes en el que vemos un adelanto en las vacunas. Ahora le hablo algo de eso.

Hoy es el día de Baleraes, que un día como hoy se publicó en el BOE el Estatuto de Autonomía de 1983 y ayer fue el día de Andalucía, hoy es festivo en la comunidad que ha celebrado su fiesta con un gobierno estable y con la amenaza ahora, la tensión a la que le somete Vox, que es el que mantiene algunos gobiernos del PP en España, pero como las relaciones no son las mejores en este momento, eso al final siempre se traduce en algo buscando algún tipo de excusa política. En este caso el pin parental, que no se hasta qué punto se entenderán estas formaciones políticas.

ESCUCHA AQUÍ EL EDITORIAL DE HERRERA

Miren, el Gobierno de Andalucía vino a demostrar que otra forma de gestionar era posible en esta comunidad, que a pesar de la pandemia ha seguido marcando muchas diferencias con el resto de comunidades en España. Si no hubiera pandemia, en la prepandemia los números eran espectaculares. Veremos si después de que pase este ciclón, que antes o después pasará, la cosa puede seguir permitiendo que en Andalucía se permita el desarrollo que nos ha permitido durante muchos años de gobiernos en los que, hombre, ha habido avances, como es lógico, pero también mucho clientelismo, corrupción y otras cosas que han lastrado el crecimiento de una tierra asosmbrosa como es esta, que ayer celebró su día no sin el inevitable lirismo cursi porque, oiga, créanme, cuando aquí abajo alguien se pone cursi se llena el discurso de limomeros y del viento qué bonito, pero bueno, en fin, parece que eso es inevitable.

EL PLAN DE VACUNACIÓN PENDIENTE DE LA MATERIA PRIMA

Yo les decía que las cifras de la pandemia nos traen ahora mismo una evidencia, que es la que más nos interesa, primero los muertos, que la semana que viene habrá menos todavía, no me atrevo a darle una cifra de este fin de semana. La evidencia está en la presión hospitalaria. El 45% de las camas hospitalarias que teníamos a comienzos del mes de febrero ha bajado al 24%, a casi la mitad, y la de las UCI ha bajado del 28,7% al 9,6% Febrero ha sido un mes con muchísimos contagios, con tal cantidad de contagios que aunque el porcentaje de mortalidad ha sido inferior que el de la primera ola, el número absoluto de muertos ha sido muy importante. El vector de la vacunación es, efectivamente, el que estamos esperando.

Este mes no debería terminar sin que hayamos empezado a inocular la vacuna de Johnson , que es una sola dosis y parece que suficiente cantidad para que si aquí metemos la Turmix, esto llegue a julio con la gente una sola dosis si aquí metemos la trurmiz llegue a julio con la gente... A usted todas estas cosas que yo le digo le parecen muy bien, pero usted lo que quiere saber es qué día le van a vacunar si no es usted sanitario o no es mayor de 80 años, que teóricamente debería estar vacunado.

Bueno, hay un plan de vacunación, pero el plan de vacunación, que tiene todo previsto, los lugares, la gente, las jeringuillas, está pendiente de que llegue la materia prima. Pueden poner agua o suero, pero no va a servir de nada. El objetivo es maximizar el resultado de las vacunas de manera que se prefiere pinchar a quien está totalmente expuesto al virus y evitar pinchar a las personas que han pasado el coronavirus. Por cierto, Sanidad ha cambiado el plan, y eso afecta a los menores de 55 años y ya hayan pasado el coronavirus, solo se les va a dar una dosis y será seis meses después de haberse contagiado. Y la cifra, en lugar de vacunar a 150 mil diarios, hay que vacunar a 450 mil. Claro, para eso hacen falta vacunas. Si llegan las vacunas entre marzo y abril, se puede llegar al mes de julio con un porcentaje del 60-70% de vacunados, lo cual eso te facilita mucho las cosas.

LOS VIOLENTOS DE BARCELONA

¿Para qué? Para que se ponga en marcha la maquinaria, para que determinados territorios o todo el país o las cuentas de todo el país empiecen a salir adelante y a desintoxicarse de la ruina en la que nos hemos metido.

Bueno, vamos a ver, de los disturbios este fin de semana, qué quieren que les diga. Pues los antisistema estuvieron a punto de conseguir lo que están pretendiendo y siguen buscando. Tú le metes fuego a una fragoneta de la Guardia Civil y por la puerta del conductor, que es por la que tiene que salir el agente, el que hay dentro, empiezas a tirar piedras para que no salga, es decir, para que se queme dentro. ¿Eso qué es? Eso es un intento de asesinato. Y como aquí se banaliza todo, se banaliza la violencia desde los discursos políticos de determinados grupos, que son los que convocan a todos estos desgraciados, lo que sigue indefendiblemente es la ejecución de esa violencia.

No nos engañemos, en España, como ha habido en cualquier lugar del mundo, siempre ha habido, hay y habrá energúmenos dispuestos a meter fuego por las calles y martar a alguien y si es policía, buah, se lo toman ya como... arrancándole la cabellera a un colono o a un soldado del séptimo de caballería porque disfrutan de ello y presumen además. Eso ha pasado este fin de semana cuando han intentado quemar esa “fragoneta”. No es un hecho aislado, no es una anécdota, no es solo por la tensión en Cataluña, ni siquiera por el tarado de Pablo Hasél.

Lorena Sopêna i Lòpez / Europa P

Para llegar aquí han tenido que pasar muchas cosas y durante mucho tiempo. En 2015 muchos alcaldes tomaron posesión entre zarandeos, gritos, coacciones, violencia que jaleaba Podemos, encabezados por un cantamañanas que hoy es vicepresidente, que presumía de querer cazar fachas, de ponerse cachondo cuando pegaban a un policía, de hacer escraches a troche y moche, de querer asaltar los cielos porque los cauces democráticos les parecían burgueses y quizás por eso hemos visto como en Cataluña se invitaba a los CDR a apretar o hemos visto cómo se convertía en socio de Gobierno a un partido, Bildu, o a Otegi, que estaba en la playa de picnic familiar mientras sus amigos asesinaban a Miguel Ángel Blanco.

Es decir, en Barcelona, que debeía de ser la envidia cosmopolita del mundo, ha pasado a ser la ciudad apocalíptica, violenta, suicida que, por ejemplo, Paul Auster describe en 'El país de las últimas cosas'. Añadan a eso una alcaldesa antisistema que se va a reunir hoy con la Generalidad de Cataluña, qué reunión, que tolera, comprende, anima al okupa, al violento, al yihadista... Si le dan a elegir entre un encapuchado y el Rey, por ejemplo, qué quieren. Toda esa banalización del mal explica lo que vemos ahora en Barcelona y en otras ciudades. Hay una violencia estructural, que es fruto de las tragaderas de los partidos, de dirigentes gritantes, cuando no favorables a los peores de cada casa.

¿Cómo van a meter sus zarpas todos esos, por ejemplo, en el Poder Judicial? Las han metido en el Ejecutivo, en el Legislativo si, además, la meten en la justicia estamos perdidos. Va a ser la geometría variable de Sánchez a la desvergüenza . Y él, Sánchez, es el máximo responsable de que toda esta basura se nos haya subido a la chepa para lanzar desde allí los cócteles mólotov. Y no querer verlo...