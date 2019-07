Herrera destapa la "inmadurez" de Rivera al "dinamitar" la negociación entre Vox y Ciudadanos en Murcia

Carlos Herrera ha contado de manera detallada la negociación que llevaron a cabo este jueves Ciudadanos y Vox en Murcia. Al parecer, según ha explicado el comunicador, cuando los dos partidos habían llegado a un acuerdo, el partido naranja con las palabras de Girauta dinamitó la reunión. Para Herrera, las declaraciones de Juan Carlos Girauta, venían “de parte de Rivera”, algo que produjo un efecto inmediato en Vox, que se levantó de la mesa de negociación.

“Durante el día parecía que se abría la posibilidad de acuerdo porque Ciudadanos, efectivamente, se sentó en la misma mesa que Vox, que es lo que Vox reclamaba. Parecía que el acuerdo estaba cerca. Vox, incluso, había renunciado a la exigencia de derogar la ley regional LGTBI y se conformaba con la libertad de elección de centro educativo, bajar los impuestos a las empresas y familias, apoyo a la maternidad, apoyo a la cultura regional... Cosas muy sensatas”, ha comenzado adelantando Herrera.

“Santiago Abascal había dado el visto bueno y el problema vino en una rueda de prensa que hace mi buen amigo Juan Carlos Girauta. Que yo no sé si la hizo por sí mismo o por que alguien le pidió a Girauta que la hiciera. Y esa rueda de prensa se hizo para quitar hierro al encuentro de Murcia. Dice (Girauta): “Ciudadanos no negocia acuerdos programáticos con Vox”. Lo estaba haciendo. Dijo (Girauta): “Lean mis labios. Que no, que no , que no. Eso simplemente es tomar un café”. Quitándole importancia y trascendencia. Seguramente porque eso no lo dice Girauta. Porque a Girauta no se le ocurren esas cosas porque conozco bien a Girauta. Seguramente Rivera se lo dijo. Seguramente Rivera dijo: “Quiero salvarme de alguna manera”. Bueno, pues el sector más cafetero de Vox dijo: “Pues me alegro mucho de saludarte”. Y se levantó de la mesa”, ha continuado explicando el comunicador.

“No me digan ustedes que hacerle perder a la gente el tiempo con la administración de las cosas por un “quítame allá este café” o “yo no me reúno con este”, ¿no es de inmadurez?. Oiga, esto es tiempo de amateurs. Y nos estamos jugando los cuartos con amateurs...”, ha terminado sentenciando Herrera.