Herrera descifra el interés oculto de Sánchez por reunirse con Ayuso para tratar la situación en Madrid

El director y presentador de 'Herrera en COPE', Carlos Herrera ha comenzado el programa de este viernes analizando la situación que vive la Comunidad de Madrid frente a la pandemia: "Hoy vamos a ver qué medidas se toman en Madrid frente a la pandemia. Lo inevitable es que Madrid es capital, tiene su aeropuerto, es el punto desde el que nacen todas las vías de alta velocidad. Madrid es una ciudad muy poblada y es un huracán que tiene repercusión en toda España. Los que no sean de Madrid que no me acusen de hacer información centralista, pero Madrid es el rompeolas contra la pandemia porque también se han encargado de poner en el centro de las críticas a Madrid para cargar contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso".

El análisis de Herrera sobre la Comunidad de Madrid

Herrera ha dado algunas de las claves que pueden estar detrás de estos confinamientos selectivos: "Se hablan de restricciones a la movilidad, perimetrar algunos barrios para que la gente no entre y salga. Como ha pasado en Palma de Mallorca y nadie habla de Palma de Mallorca. Habrá que ver cómo se organiza esto porque no todo el mundo trabaja o estudia en su barrio. Lo que verdaderamente preocupaba a muchos vecinos es que con estos números no se tomaran medidas contundentes ante esta situación, en la que la presión de las UCI en la mayoría de los hospitales de la comunidad está subiendo".

En clave nacional, Herrera ha vuelto a matizar algunos de los errores que ha cometido Pedro Sánchez en la gestión de la pandemia y también ha señalado cuáles son sus verdaderas intenciones al ofrecerse a Isabel Díaz Ayuso para acudir a la Puerta del Sol para tratar de la situación en Madrid: "En España la situación sigue complicada. Y esta situación se ha producido por el modelo de Pedro Sánchez, que ha decidido pasar el marrón a las comunidades autónomas para él irse a la playa. Las comunidades autónomas necesitan una serie de recursos legales que seguramente ayudarían a mejor la situación. El Gobierno se ha tirado muchas semanas silbando mientras Madrid pide ayuda. No es la primera vez que Ayuso pide ayuda a Sánchez, pero en esta ocasión ha accedido con el detalle de decir que la cosa no va con él. Pero el objetivo de los 'guionistas de Moncloa' es que Sánchez entre por la Puerta del Sol mostrando la imagen de que este problema no va con el presidente, dejando a Ayuso en el punto de mira".

Celebro que el presidente del Gobierno acceda por fin a reunirse conmigo. https://t.co/owsZSSotru — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) September 17, 2020

El mensaje de Herrera a la clase política

Por último, el comunicador ha explicado que si no se hubiera mezclado la crisis sanitaria con los intereses políticos otro panorama tendríamos en estos momentos: "Si el Gobierno de España y la Comunidad de Madrid se hubieran centrado en la pandemia, al problema sanitario no le acompañaría el problema político: por un lado la idea de Sánchez de derrocar al Gobierno de Ayuso y por otro lado la presidenta de la Comunidad de Madrid preparándose para responder a Sánchez. Pero la realidad es que Sánchez dijo que la pandemia estaba superada y que teníamos que disfrutar de la nueva normalidad. Sánchez nunca tuvo derecho en quitarse este marrón de encima y los presidentes autonómicos no deberían haberse quedado solos. Ahora el problema es más grande".

