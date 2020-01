Herrera denuncia el desahogo de Sánchez para maquillar sus “jugarretas” e indultar a los independentistas

Carlos Herrera ha denunciado este miércoles el desahogo del que está haciendo gala el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para llevar a cabo sus “jugarretas” para indultar a los golpistas. El comunicador ha dejado claro que es algo que se veía venir y que el propio Pablo Iglesias, ahora vicepresidente del Ejecutivo, ya avisó en su momento.

“Obsérvese el desahogo de Sánchez, que tiene una marca de la casa que es envolver las jugarretas en papel celofán. Que yo llamo a Torra, pues luego llamo todos los demás presidentes. Que voy a modificar el Código Penal nada menos que para rebajar el delito de sedición, para sacar a la calle, para premiar, a unos tíos que han dado un golpe de Estado porque me han hecho presidente, pues yo lo mezclo con una revisión de delitos sexuales o medioambientales, que se me da muy bien. Y a correr”, ha comenzado explicado Herrera.

“176 escaños necesita, pero con los que le han votado... es más, JxCat que no creo que a eso se vaya a oponer porque otro beneficiado sería Puigdemont... A la calle. A la calle, ¿en qué plazo? A lo mejor en todos los trámites se te va este año, pero bueno, sales limpio de polvo y paja. Porque cuidado, hay indultos que puedes dar según y cómo, y son parciales. Puedes quitarle la pena de prisión, pero no la de inhabilitación. Y eso no lo quiere Junqueras. Así que, atentos a la jugada”, ha terminado diciendo el comunicador.

Jo rge Bustos revela el plan de Pedro Sánchez para excarcelar a Junqueras

La permanencia de Oriol Junqueras en prisión, condenado a trece años de cárcel por los delitos de sedición y malversación, es una de las principales dificultades que encuentra Sánchez en su camino para que los independentistas de ERC mantengan su apoyo al Gobierno de coalición PSOE-Podemos que acaba de llegar al poder gracias a la abstención del partido de Rufián.

Pero claro, una cosa es permitir la investidura de Sánchez y otra apoyar las leyes y los presupuestos que el Gobierno PSOE-Podemos, que es a lo que aspira ahora Pedro Sánchez, y para ello, es necesario salvar un escollo complicado: la sentencia que pesa contra Oriol Junqueras, líder del partido con el que pretende gobernar Sánchez, por atentar contra la democracia.

En 'Herrera en COPE', el tertuliano Jorge Bustos ha revelado cuál es el plan que maneja Sánchez para permitir la salida de prisión de Junqueras sin necesidad de recurrir al indulto. Así lo ha explicado Bustos:

“Es importante advertir a la opinión pública de esto, porque esta es la operación. Porque además lo van avisando los digitales independentistas, que ahora son el BOE, hay que leerlos, porque van marcándole el paso a Sánchez. Y ayer cuando la periodista Ana Blanco, que por cierto hizo muy buenas preguntas, se le vio zozobrar a Sánchez. E improvisó esta cosa de que la sedición hay que actualizarla”.

La idea es reformar el código penal para modificar las penas referentes al delito de sedición, lo que provocaría una reducción de la pena que cumple Junqueras: “Hay un principio en derecho de ley penal favorable, que es el único caso en el que está permitida la retroactividad. El que está cumpliendo una pena por un delito que es reformado por el parlamento, la nueva pena se le aplica. Por tanto, Junqueras podría salir de la cárcel sin necesidad de pedir el indulto antes de un año, si el parlamento reforma con 176 votos el código penal y retoca a la baja el delito de sedición”.

Una reforma que solamente necesitaría los votos favorables de los aliados de Sánchez en la investidura (incluidos Bildu y ERC, que se abstuvieron) y que incluso podría contar con el apoyo de JxCat, cuyo líder, el fugado Carles Puigdemont, podría verse beneficiado también por esta medida.

“Esta es la operación que podría estar en marcha para que Sánchez se garantice los presupuestos y el apoyo de ERC a la legislatura, y la estabilidad a cambio de burlarse del Supremo, rebajar la gravedad del delito del Golpe de Estado del 17 y que Junqueras salga libre sin necesidad siquiera de humillarse y pedir el indulto al Estado”.

Pedro Sánchez se reunirá con Torra como pedían Junqueras y ERC

De momento, Sánchez ya ha confirmado que se reunirá con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, a pesar de la sentencia de inhabilitación que pesa sobre Torra: “Le propondré tener una reunión [a Torra] como también se la propondré al presidente de Extremadura o Canarias”, aseguraba. Sánchez explicaba además que esta reunión se producirá “en la primera semana de enero”.

“Ellos defienden la autodeterminación y nosotros el autogobierno”, afirmaba Sánchez sobre un conflicto, el catalán, que él mismo ha calificado como político y que ha destacado que debe ser resuelto por políticos “no por el Tribunal Supremo”. También en relación a la crisis que se vive en Cataluña ha garantizado que, después de que el PSOE, Podemos y los independentistas lleguen a un acuerdo, quieren que “haya una votación por parte de la sociedad catalana” sobre este.

A la pregunta de si esta votación puede producirse sobre una posible autodeterminación, Sánchez ha evitado contestar directamente y ha remarcado que “no tiene sentido que se acuerden elementos que dividan”.