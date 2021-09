Herrera no se corta al calificar a la youtuber que pide matar a los simpatizantes de Vox: "Zángana"

Vox ha anunciado este sábado que va a poner en marcha acciones legales contra la "youtuber" Esty Quesada, también conocida con el sobrenombre de 'Soy una pringada' quien abogó por matar a simpatizantes de Vox durante una entrevista efectuada por el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, en "La Fábrica", su canal de YouTube.

Para Vox, las palabras vertidas por la creadora de contenidos en el programa de Rufián son de una gravedad extrema y ha culpado al portavoz de ERC por no haber evitado la difusión de estas declaraciones."No es un programa en directo, así que tuvo la oportunidad de haber editado o evitado lo que es una clara amenaza sobre la vida de los cuatro millones de votantes de Vox", ha asegurado Iván Espinosa de los Monteros este fin de semana, tras subrayar que no van "a tolerar nunca, ni siquiera a una persona como Rufián, que a algunos de los votantes de Vox les agredan o les amenacen, por lo que ha reiterado que el departamento jurídico de la formación ya está iniciando acciones legales.

El propio Rufián ha querido desmarcarse de estas declaraciones pese a que horas antes había presentado en redes a su invitado como "la persona más libre que he conocido". "No hay ninguna idea que merezca ser llevada a cabo mediante la violencia. Siempre condenaré la violencia", ha dicho al calor de la polémica.

Este lunes, Carlos Herrera también ha hablado sobre esta cuestión. En su monólogo, el comunicador no ha tenido problemas en calificar a Esty Quesada y ha recordado que sus palabras se parecen mucho a las que formaban parte de la filosofía de ETA. "Solo hay que escuchar la sarta de barbaridades que soltó este fin de semana una zángana. Una youtuber de estas que no tienen ni pizca de gracia pero que el postmodernismo está elevando a los altares. Sentada con Rufián, otro pringao exactamente igual. Y coge la tipa y pider matar a los de Vox. Porque hombre, matar está mal a veces, no siempre. O sea, la filosofía de ETA. Y Rufián riéndole la gracia", ha dicho el comunicador.

Herrera ha terminado su reflexión así: "Estos son los que van de modernos y portadores del futuro. Con eso estamos y con eso tenemos que torear".

LA RESPUESTA DE ESTY QUESADA A LAS ACCIONES LEGALES DE VOX

Tras la fuerte polémica generada, Esty Quesada ha querido dar su versión en redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, la youtuber ha señalado que cuando se refería a matar a simpatizantes de Vox lo hacía "de manera metafórica". "Me perdieron las formas, ya que siempre hablo en clave de humor. Pero quizá esta situación no lo requería".

La youtuber aseguraba que pronunció estas palabras ante "la situación de crecientes ataques y discursos de odio en contra de diferentes colectivos", aunque en todo caso "pide disculpas" a las personas que hayan podido sentirse "ofendidas".

