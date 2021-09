La youtuber que abogó por matar a simpatizantes de Vox habla de nuevo: este es su mensaje en redes

La youtuber Esty Quesada, muy conocida también como "Soy una pringada", ha hablado este domingo en sus redes sociales después de que Vox anunciara que emprendería acciones legales contra ella después de que la cómica abogara por matar a simpatizantes de la formación de Abascal durante una entrevista con Gabriel Rufián (ERC).

"Deberíamos atacar de vuelta. Deberíamos comprar armas, cócteles molotov y pum", fueron las palabras que pronunció la youtuber al hablar de la formación verde. Sin embargo, sus declaraciones no se quedaron ahí ya que, a continuación, Rufián le preguntó: "¿Qué hay que hacer con Vox?". La respuesta de la joven ni tan siquiera sorprendió al portavoz de ERC en la Cámara Baja, quien no se inmutó al escuchar la polémica respuesta: "Matar". "¿Está mal matar? Sí. A veces no. O matamos o nos matan a nosotros", continuó la youtuber. Unas palabras que, como no podía ser de otra manera, no han quedado exentas de polémica y han sido decenas de personas las que han cargado contra ella.

Vox ha anunciado que va a iniciar acciones legales contra la "youtuber". El portavoz del partido en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha considerado que las palabras vertidas por la creadora de contenidos en el programa de Rufián son de una gravedad extrema y ha culpado al portavoz de ERC por no haber evitado la difusión de estas declaraciones.

"No es un programa en directo, así que tuvo la oportunidad de haber editado o evitado lo que es una clara amenaza sobre la vida de los cuatro millones de votantes de Vox", ha asegurado, tras subrayar que no van "a tolerar nunca, ni siquiera a una persona como Rufián, que a algunos de los votantes de Vox les agredan o les amenacen, por lo que ha reiterado que el departamento jurídico de la formación ya está iniciando acciones legales.

"No comparto y condeno las palabras de Esty Quesada", ha subrayado Rufián en una entrevista en 'La Sexta', tras las críticas recibidas. Pese a estas declaraciones, el propio Rufián presentó en redes a la entrevistada como la "persona más libre" que había conocido nunca y se deshizo en elogios hacia ella.

La protagonista de la polémica también ha querido dar su versión en redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, Esty Quesada ha señalado que cuando se refería a matar a simpatizantes de Vox lo hacía "de manera metafórica". "Me perdieron las formas, ya que siempre hablo en clave de humor. Pero quizá esta situación no lo requería".

La youtuber aseguraba que pronunció estas palabras ante "la situación de crecientes ataques y discursos de odio en contra de diferentes colectivos", aunque en todo caso "pide disculpas" a las personas que hayan podido sentirse "ofendidas".

SUS BROMAS DE MAL GUSTO SOBRE ETA EN LOS PREMIOS FEROZ

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Esty Quesada también incendió este año la gala de los premios Feroz al hacer chistes rancios y fuera de tono sobre ETA. "Qué buenos recuerdos. Me acuerdo yo cuando estaba en el Max Center de Barakaldo y me desalojaban porque había aviso de bomba y me acuerdo también de cuando estaba en el casco viejo y me tenía que esconder en un bar porque estaban tirando cócteles molotov y todo eso. Ay, ETA. Yo puedo hacer chistes sobre ETA porque soy vasca, vosotros no. Os podéis reír, eso sí", dijo durante tres minutos de continuas referencias a ETA que fueron acogidas con frialdad en el patio de butacas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Una invitada aboga por "matar" a los de Vox y la reacción de Rufián indigna a las redes