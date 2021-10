Herrera avisa del peligro que supone que los Presupuestos sean los de mayor gasto de la historia

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este viernes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la última hora de la pandemia y los Presupuestos del Gobierno para 2022.

El comunicador arrancaba la mañana celebrando los buenos datos de la pandemia asegurando estar "racionalmente bien". Ya en riesgo bajo, con hospitales medianamente tranquilos, y un descenso en el número de fallecidos, "aunque todavía se queda en 23, 23 familias desoladas". Y lanzaba un mensaje importante a la población. "Si seguimos siendo precavidos, con mascarilla y vacunándonos, será mejor para todos. Estamos en niveles de julio de 2020, en ese momento hacía un mes que salíamos de estar encerrados. En aquel momento pensábamos que habíamos vencido al virus, pero se vio que no. Ahora tenemos las vacunas, que son las que nos permiten haber recuperado prácticamente la normalidad. Podemos llenar un campo de fúbtol y una plaza de toros, e ir a una discoteca".

Respecto a los Presupuestos, Herrera recordaba que esto es "el anteproyecto, lo que aprueba un Gobierno que se pone de acuerdo consigo mismo", y recordaba que "en este caso con algo más de dificultad porque son dos partidos", aunque apuntaba que "se ponen de acuerdo rápidamente, este PSOE de Sánchez se parece al Podemos de Yolanda Díaz".

El comunicador decía entonces "hay que invertir más que nunca, poner dinero en manos de la gente para que pueda incitar el consumo, eso sí, si tienes una perspectiva de crecimiento razonable, porque si no lo tienes y no se ajusta a lo que has previsto, no van a ser suficientes para permitirte el gasto, a no ser que quieras seguir endeudándote, que es una irresponsabilidad".

Comentaba también las similitudes con las medidas que tomó Zapatero durante su Gobierno. "En tiempos de crisis gastó todo lo que teníamos, pero cuando se puso a gastar había una diferencia fundamental, la deuda estaba al 60% del PIB, endeudarse un poco más era contemplable.Pedro Sánchez tiene la deuda al 140% y es absolutamente irresponsable", decía con rotundidad Herrera.

"Se trata del gasto expansivo mayor de la historia de los Presupuestos de España. A los que más les gusta gastar sin preocuparse por la deuda se ponen a presumir del mayor gasto. Como el crecimiento no sea el que preveen, que ya ha sido tachado de optimista luego no se cumplen los ingresos", alertaba.

Herrera también tenía unas palabras para recordar lo ocurrido en la Universidad de Barcelona con el castellano. "Lo que sigue sin tener nombre es el separatismo catalán. La Universidad lamentaba los hechos pero ni los condenaba ni nada. ¿Vamos a convocar a la comisión de delitos de odio o eso solo vale para las agresiones de Malasaña? Respeto al bilingüismo, es la degradación en todos los ámbitos. Un rectorado despreciable", decía el comunicador.

