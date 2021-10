Herrera: "La Ley de vivienda es intervencionista y tremendamente inquietante"

Vídeo

"Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!:

Celebro saludarles en un miércoles 6 de octubre, día seco y soleado en la mayor parte de España. Y miren -por ir de lo de lo oscuro a lo claro, más que se lo claro al oscuro-, ayer apareció su “sanchidad”, ayer “sanchidad” volvió a hacerla, volvió a liarla, ayer su “sanchidad” volvió a dar, exactamente, medida de lo entregado que está a otra formación política y eso, es el anuncio de lo que estará a otros para conseguir la estabilidad política de su Gobierno a través de la confección de los Presupuestos Generales del Estado. Si nada se estropea, PSOE y Podemos han llegado a un acuerdo para impulsar presupuestos del 22, hace falta, claro, lógicamente que vuelvan a apoyar Esquerra, Bildu y el PNV, lo mejor de cada casa.

[ESCUCHA AQUÍ EL MONÓLOGO DE HERRERA DEL MIÉRCOLES 6 DE OCTUBRE]

Bolaños e Ione Belarra se quedaron con la boca abierta

Ayer Sánchez presentó, ya lo saben ustedes, a Podemos como su socio elemental y fundamental después de que, antes, hubiera dicho de Podemos todo lo que dijo, en fin, dijo que Podemos en España traería las cartillas de racionamiento y consideró que un gobierno intervenido por el populismo y el separatismo a la vez provocaría insomnio a todos los españoles, bla bla bla... Las mentiras de este envustero aconsejado por el don nadie, que vimos en televisión el fin de semana, que es este muchacho que ya no me acuerdo ni cómo se llama, el que era su jefe de gabinete.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la inauguración de la jornada â??Diálogos sobre el Futuro del Trabajoâ?? en el Centro Botín, a 27 de septiembre de 2021, en Santander, Cantabria, (España). Organizado por La Moncloa, este encuentro tiene como objetivo abordar distintas cuestiones sobre el empleo en el país. Con la colaboración de instituciones europeas, estas jornadas se desarrollarán también el martes día 28.,Image: 634634736, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Juan Manuel Serrano Arce / Europa Press / ContactoPhoto

Bueno, con los señores y sobre todo con la señora de Podemos va a aprobar la principal herramienta de gestión del país entrando en materia además y resumiéndolo en cuatro o cinco puntos, elevando el gasto público 200.000 millones de euros -en plena crisis de deuda, déficit e inflación-, aumentando el gasto de la Administración con otra subida salarial a los funcionarios, subiendo los impuestos a las empresas y además incluyendo y, esta es la almendra fundamental una Ley de Vivienda intervencionista tremendamente inquietante. De todo lo que se conoce, se conoce poco, da una idea de hasta dónde pueden llegar estos individuos.

El escorpión y la rana: Sánchez y Díaz

Primero les cuento la película de la cesión a Podemos. Provocando un retraso en el inicio del Consejo de Ministros, Sánchez cogió y, a primera hora de la mañana, se reunió con Yolanda Díaz. Claro, la ministra comunista le dijo: 'o hay Ley de alquiler o no hay presupuestos'. Si no hay presupuestos no hay gobierno, es el escorpión y la rana, pero, bueno, da igual, es que a este escorpión no le importa tampoco que todo se vaya al garete. ¿ Y qué hizo Sánchez? Volver a darle la razón a Yolanda Díaz porque Sánchez no tiene principios, ninguno, dijéramos es que Sánchez piensa como Yolanda Díaz.

No, no si mañana el socio fuera Vox y Vox le pidiera lo contrario se lo daría, porque este no tiene principios ni quiera criterios, solamente intereses personales. Bueno, pues esto no se lo esperaba nadie, este giro. Bolaños lo había negado, lo había negado el Secretario de Estado de Derechos Sociales, etcétera etcétera. Pero, bueno, estaban lo de Podemos celebrando el acuerdo, poder presumir que ellos han intervenido el mercado del alquiler y hasta Ione Belarra y todos los demás se quedaron así -con la boca abierta-, cuando Sánchez dijo que había aprobado un bono para el alquiler de los jóvenes. Sánchez va a utilizar el dinero de los demás para mantenerse en el poder, esto es muy del socialismo, rentabilizar un tipo de medidas que consisten en ser generosos, pero con el dinero de los demás . Vamos a ver, ¿qué es lo que se va a aprobar mañana en el Consejo de Ministros? Para empezar una ayuda de 250 euros mensuales para el alquiler de los jóvenes entre 18 a 35 años con ingresos inferiores a 23.000 euros anuales, es decir, 3.000 euros al año durante los próximos dos años. Eso sabe usted que lo va a pagar usted y, luego, además, intervenir a través de la Ley Estatal del Alquiler -que era lo que Podemos llevaba entre sus deseos más firmes. Vamos a ver, intervenir, ¿por qué desapareció y cayó la Unión Soviética? ¿Por qué el sistema económico de la Unión Soviética fue un fiasco? Pues por la sencilla razón de que le quisieron poner precio a las cosas, había un ministerio que decía qué precio tenía que tener un abrecartas y eso no ha funcionado nunca.

Es para echar a correr

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

No conocemos muchos detalles, perotodo lo que conocemos es para echar a correr. Porque si se acepta el concepto de que se puede invadir la propiedad privada, sea una empresa o sea un piso, tenga uno o tenga cien, a un señor, esto se abre la puerta de extenderlo a cualquier propiedad, a los ahorros, al patrimonio, a lo que sea, a lo que uno quiera. Dice esta ley: a los grandes propietarios a partir de 10 viviendas se les podrá obligar a bajar los precios en zonas tensionadas. ¿Y esa familia que tiene un pisito para alquilar y tal y cuál? Pues también le pueden obligar, si no lo pone usted al precio que yo le diga perderá usted incentivos fiscales y además le digo a los ayuntamientos que le hagan un recargo del IBI para las viviendas vacías. Ya hay ayuntamientos como el de Madrid que se han desmarcado de esto.



Miren, intervenir el precio del alquiler en Berlín, en París, en Amsterdam, en Barcelona no ha servido para bajar los precios, lo que ha conseguido es reducir la oferta, porque si yo tengo un piso, oiga y usted me dice que lo pongan precio que a mí no me conviene y, además, siendo usted, como es, el primer avalista de los okupas, de los tíos que entran, de los que no pagan, de los qué tal..., oiga pues no lo pongo en alquiler. Pues como tiene usted la vivienda vacía, como tiene usted cuatro viviendas y dos están vacías, el recaudó del IBI al 150. Pedro Sánchez está encantado, está convencido de que todo va a salir bien.



Olvídense de estas tonterías. Esto es poner en marcha 6.000 euros que, no se preocupen que ya, si hace falta, se sacan de los fondos europeos en plenas elecciones generales, porque en España de ese número de personas que dicen que es 18-35 , hay unos 9.000.000 y se trata de comprar el voto de toda esa gente, olvídense de lo demás, de toda esa palabrería barata, toda esta tontuna de ese tipo que ayer, por cierto, vino a Sevilla contra programar el pregón de la Hermandad de la Candelaria. Ja ja ja. Esto es una sobrada que va muy bien”.

También te interesa

Yolanda Díaz apretará más a Sánchez hasta 2023 sin romper la coalición