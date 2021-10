Herrera muestra 'la letra pequeña' de los bonos para jóvenes anunciados por Sánchez

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este jueves analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por un nuevo récord del precio de la luz, las últimas palabras de Sánchez sobre el Rey Juan Carlos I y los anuncios de los bonos para jóvenes del presidente del Gobierno.

El comunicador arrancaba la mañana hablando del IPC. "Es una preocupación que se cargue la recuperación económica, que es una realidad, nos estamos recuperando, pero los precios para todas personas que dependan de las oscilaciones del precio de la luz esto va a ser un problema. El propio Sánchez advierte que es un problema", apunta Herrera.

Y continúa indicando que este jueves "casi todos los meandros desembocan en Moncloa", como es el precio de la luz que se sitúa en los 288 y con un pico por encima de los 300. "La subida de la luz se ha comido el efecto de las medidas de las que habló el Gobierno, respecto al IVA y las eléctricas, y no ha servido para prácticamente nada. A familias vulnerables, pero la industria no se escapa. Hay empresas de siderurgia que han tenido que parar varias horas en los momentos de mayor precio", recuerda el comunicador.

Por otro lado ha comentado la situación del Rey Juan Carlos I, tras las últimas declaraciones de Pedro Sánchez. Herrera ha repasado la cronología de los hechos: "primero el Gobierno presionó a Zarzuela para echar de España a Juan Carlos I, luego Juan Carlos se va, y después los socios de Podemos le acusaron de fugarse. Ahora la fiscalía, después de mantener artificialmente un expediente, se decanta por archivarlo. No hay pruebas de nada y están preparando un documento de las razones por las que renuncian a una querella". Y matizaba, "si yo fuera el abogado de Juan Carlos les pondría a esta pandilla de inútiles una querella por injurias".

El comunicador se preguntaba entonces que ocurriría "si se archivan las investigaciones y Juan Carlos decide venir a España de visita, ¿qué hacemos después de lo que hemos liado? Sánchez tira balones fuera y se escabulle, como siempre. El Gobierno provoca la salida y ahora dices, si tiene que volver, a mi que me registren. No quería contestar a la pregunta. Meten en España al líder del frente polisario acusado de crímenes y sin embargo Sánchez no ve claro que pueda volver Juan Carlos que no tiene ninguna imputación".

Para concluir comparaba a Sánchez con Papá Noel, asegurando que al que no le toca una ayuda al alquiler tiene la subida del SMI, el que no una revisión de la pensión y sino un bono cultural. "El socialismo es especialista en hacer regalos con el dinero de los demás", asegura Herrera.

Y apuntaba que hay un "descalabro de las cuentas y una apariencia de comprar votos por parte del Gobierno. Votos de los que van a cumplir 18 años, el de otros que buscan alquiler. Pero lo mejor que puede hacer el Gobierno por los jóvenes es hacer una política económica que cree empleo y les de trabajo, aunque con comunistas y otras luminarias socialistas en el Gobierno ese objetivo para bastante difícil de conseguir", eran las palabras del comunicador.