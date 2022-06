Herrera, ante las elecciones andaluzas: "Sin un buen resultado aquí es muy difícil ganar unas generales"

Vídeo

Señoras, señores, me alegro, buenas tardes. ¿Qué tal, damas y caballeros, cómo están? Espero que bien. Al recibo de la presente, nosotros estamos en la azotea del Hotel Querencia, donde vamos a vivir esta noche, al igual que mañana, las horas finales de estas elecciones en Andalucía. En la Comunidad Autónoma de Andalucía que tiene relevancia no solo andaluza, sino también nacional.

Queda media hora para que cierren los colegios electorales en Andalucía. En ese momento comenzará el escrutinio de los votos que va a decidir el ganador de estas elecciones. Si usted ha ido a votar aquí, de Despeñaperros para abajo, y si no también, sabe que hoy se celebran elecciones autonómicas al Parlamento andaluz y que aquí en COPE en este Especial elecciones Andalucía decide vamos a contar el escrutinio minuto a minuto, pero hasta este momento de cierre de los colegios electorales qué datos les puedo dar, les puedo contar que no interfieran en el natural proceso de las elecciones que todavía continúa.

La participación a las 18.00 era del 44,5 %, son casi 2 puntos menos que en 2018. En las pasadas elecciones, es verdad que era diciembre, no era el mes de junio, eran del 46,47%. Es decir, a esta hora ha votado menos que las autonómicas anteriores. Hasta las 18.00 han votado 2.800.000 andaluces, 200.000 menos que en las anteriores elecciones. La provincia con mayor participación es Córdoba y la provincia con menor participación es Huelva.

El primer avance de las 14.00 de la tarde registraba, sin embargo, mejor participación que en 2018 un 34,25 % frente al 30 %, de 4 puntos por cima, pero después de comer, en las olas de más calor del día, ha caído la afluencia de votantes a las urnas. Veremos cuál es el movimiento de la última media hora que todavía queda y es la primera gran incógnita de este domingo: la participación.

Es verdad que la ola de calor que se ha vivido en toda España, particularmente en Andalucía, empieza a remitir. Mucha gente está en la playa en el chiringuito disfrutando, pero al mismo tiempo con un ojo en el reloj para no pillar atasco y no llegar tarde a votar. Algunos incluso han ido la cita con las urnas, en chanclas, con la nevera y la sombrilla al hombro.

Se preguntarán a quién benefician estos datos de participación. No estoy en condiciones de explicarles a quién benefician y a quién no. En el Partido Popular, temen que la abstención resucite al PSOE y los socialistas también han llamado los suyos a la movilización general porque creen que les beneficia. Piense en las últimas elecciones andaluzas en 2018, con una baja participación, el PSOE ganó, fue el partido más votado, pero el bloque de izquierdas no logró sumar para gobernar y en otras ocasiones, sin embargo, también con baja participación, la izquierda ganaba de calle. Veremos qué pasa hoy.