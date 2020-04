Herrera analiza lo que estaría pasando si gobernara la derecha: “Madre mía... ríanse del 11M y del Nunca Máis”

Carlos Herrera ha analizado lo que estaría ocurriendo si en estos momentos tan críticos estuviese gobernando la derecha. El comunicador ha recordado otras crisis del pasado como los atentados del 11M o el desastre del Prestige, para ejemplificar cómo la oposición de izquierdas cargó sin miramientos contra los gobiernos del Partido Popular. Precisamente, Herrera ha hecho alusión al anterior Gobierno, el de Mariano Rajoy. Lo ha hecho para poner de relieve los bandazos con los que Sánchez está dirigiendo la crisis sanitaria derivada del coronavirus. Además, el comunicador ha terminado con una enigmática pregunta que resume a la perfección los inciertos momentos que estamos viviendo: “¿Aprovecharán algunos la coyuntura para colarnos su diseño de sociedad?”

“Estamos criticando que se confine a los asintomáticos sin mayores miramientos. La verdad es que no. No, si esas mismas autoridades se encargan de poner orden en la vida de esa persona: hijos pequeños que quedan desatendidos, personas mayores a las que le llevaba la comida, mascotas... Ya veremos. La transición que ha hecho este Gobierno es curiosa. Del puedes venir de una zona de riesgo y hacer vida normal si los pocos días no notas nada raro, a los asintomáticos encerrados, les guste o no”, ha comenzado analizando Herrera.

¿Aprovecharán algunos la coyuntura para colarnos su diseño de sociedad?

“Me hubiera gustado saber qué se estaría diciendo si esto nos hubiese pillado con un Gobierno de derechas. Si esto nos pilla con el gobierno de Rajoy desde el principio, madre mía, madre mía, madre mía. Ríanse del Nunca Máis. Ríanse del 11M, ríanse de todo eso. ¿Aprovecharán algunos...? Es la pregunta que les dejo ahora y luego si quieren ustedes la recupero, ¿aprovecharán algunos la coyuntura para colarnos su diseño de sociedad?”, ha terminado preguntándose el comunicador.

PRÓXIMOS PASOS DEL GOBIERNO

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está pensando ya en las medidas que llevar a cabo tras confirmarse la ralentización del avance del coronavirus en España, de modo que prepara una etapa de "transición" caracterizada por una campaña de test "masivos" y el aislamiento de los asintomáticos.

Sánchez ha celebrado este domingo, como es habitual desde que se declaró la emergencia sanitaria por COVID-19, una nueva reunión por videoconferencia con los presidentes autonómicos, a los que ha expuesto parte del plan que quiere implantar cuando se inicie la llamada "desescalada".

Lo ha hecho en una jornada en la que ha llegado a 12.418 el número de muertos por coronavirus, tras sumar otros 674 fallecidos en las últimas 24 horas (un 5,7 % más) en las que se han contabilizado además 6.023 nuevos contagiados, que ya alcanzan la cifra de 130.759 después de incrementarse la cifra en un 4,8 %.

Estos datos muestran una nueva ralentización de los incrementos de nuevos casos confirmados y de fallecimientos, que crecen, pero a un ritmo menor que en jornadas anteriores.

COLABORACIÓN CON LAS CC. AA.

Por un lado, Sánchez ha anunciado a los presidentes la entrega entre este domingo y el lunes de un millón de test. Sanidad ha comprado cinco millones, ha precisado su titular, Salvador Illa, y se repartirán en próximas fechas.

Por otro lado, les ha pedido que antes del miércoles que viene envíen al Gobierno datos precisos sobre la situación en las residencias de mayores tanto públicas como privadas. El Ejecutivo quiere hacer un seguimiento exhaustivo de cómo están las personas que viven en dichos centros, el grupo de población ahora mismo más vulnerable.

También les ha emplazado a que antes del próximo viernes le enumeren en un listado las infraestructuras que puedan acoger, en cuanto sea necesario, a personas a las que se les ha diagnosticado COVID-19 pero son asintomáticas. Se les aislará si "así lo desean", en palabras empleadas por Illa.

De esta manera Sánchez ha perfilado ante los presidentes autonómicos dos ejes fundamentales de la siguiente etapa de "transición", que, como dijo ayer, "no será suave" y no admitirá "la relajación".

El ministro de Sanidad lo ha corroborado este domingo al asegurar que no se puede "desperdiciar" el "enorme esfuerzo" que los ciudadanos están haciendo y que seguirán haciendo, ya que al menos permanecerán confinados en sus casas hasta el 26 de abril, siempre y cuando el Congreso autorice la nueva prórroga.