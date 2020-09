Herrera advierte de los riesgos que tiene meter a Podemos en la Justicia: "Trabajo extremista y demagogo"

El periodista de la Cadena COPE, Carlos Herrera, ha arrancado su primer monólogo de la semana con dos de los temas que van a marcar la jornada del lunes, día 7 de septiembre, y la semana. El primero de ellos no es un tema nuevo, llevamos hablando de él desde que finalizasen las clases el pasado curso y tiene que ver con la vuelta a las aulas.

Este lunes cinco comunidades autónomas incorporan a sus niños a los colegios, aunque ya el viernes Navarra estrenó la 'vuelta al cole' 2020-21. Durante la semana, el resto de las autonomías incorporarán a los más pequeños de las aulas.

La incertidumbre de la vuelta al cole

A este respecto Herrera ha querido destacar el pésimo papel que ha tenido la ministra de Educación, Isabel Celáa o el Gobierno de Sánchez, quien ha decidido irse de vacaciones durante tres semanas. "Hoy todo el relato es el relato de la vuelta al cole. No en toda, solo en algunas, pero comienza lo que va a pasar en todas a lo largo de esta semana. Es donde seguro que mejor están. El desasnado de los niños es la apuesta del futuro pero no hace falta que se lo diga porque usted ya lo sabe igual de bien que yo. Pero la particularidad está en que este curso no es un curso cualquiera", ha explicado Herrera.

"No es un mes cualquiera. Hace seis meses que los niños no van a un colegio. Y ahora hay que volver. Y seguro que usted y yo podemos llegar a la misma premisa en la que podríamos estar seguramente todos. Hay en el aire un cierto aroma a improvisación. No será porque no hayan tenido tiempo, seguro que se podían haber tenido más tiempo, los Gobiernos tienen derecho a irse a la playa, está visto, y no solo flota en el aire un aroma a improvisación, sino que también flota en el aire cierta sensación de riesgo".

"No está claro quién organiza las cosas, quién ha organizado este curso: ¿El gobierno que se fue a la playa o las consejerías de las comunidades autónomas? Pues lo organizan las CCAA, pero bajo instrucción del Gobierno que tiene tal habilidad, que dejará caer que si hago se ha hecho mal ha sido por las comunidades el problema y si se ha hecho algo bien será por el perfecto desastre que es Isabel Celáa", ha advertido.

"Vuelven 8 millones de alumnos, hemos tenido tiempo a prepararnos, pero viendo la improvisación entiendo que haya una cierta sensación incertidumbre", ha seguido explicando a la vez que ha advertido a los oyentes que todo debe salir bien: "Seguramente un nuevo confinamiento no va a ver, no puede haber, por eso tiene que salir bien. La economía tampoco puede resistir una legión de trabajadores en baja por cuidar a niños que estén de baja por cuidar a niños en cuarentena o contagiados"

"En Madrid se han detectado entre 2000 y 2500 positivos entre positivos entre los profesores, y las PCR nos van a decir quién va a poder ir y quién no a las clases. Esto es un paso importante. Hay que saber cuántos de esos profesores no pueden dar clase en Madrid, porque habrá que buscar sustitutos", ha finalizado.

La Justicia en las manos de Podemos

Pero este lunes también se va a dar comienzo al año judicial. "Es una de las noticias del día indudablemente y vamos a dedicarle un discurso del día y lo que sea menester. Hay otras cuestiones. Comienza la apertura del año judicial que preside hoy el Rey y que además se enmarca del intento de renovar el CPJ que arrastra al TC y TS. Ese acuerdo parece que no se va a producir", ha arrancado explicando, para después detallar por qué no se va a alcanzar este acuerdo.

GRAF4318. MADRID, 27/09/2018.- La ministra de Justicia, Dolores Delgado, durante la reunión de la Mesa de Retribuciones que ha presidido esta tarde en Madrid, y en la que han participado representantes de los ministerios de Justicia y Hacienda, del Consejo General del Poder Judicial, de la Fiscalía General del Estado y de las asociaciones de jueces y fiscales. EFE/ZipiZIPI

"Quién tiene que elegir a esos jueces: los políticos, la representación popular o los jueces. La sospecha de clientelismo siempre sobrevuela esas elecciones, si lo eligen los partidos... y si lo eligen los jueces tampoco mejora, la politización es inevitable, Ya me dirán si hay mucha diferencia si lo elige Podemos o jueces para la demagogia, cuyos portavoces son más contertulios de La Sexta que magistrados de carrera. Están diciendo tonterías todo el rato. El Gobierno quiere echar todo el rato la culpa al PP. Provoco todo lo que pueda al PP, llevo hasta el límite la situación, estos se enfadan y les culpo de que no se renueven los órganos judiciales".

El papel de Podemos en Justicia

"Meter a Podemos en los órganos del Gobierno de la Justicia, con dos de los diez representantes, es una irresponsabilidad notable. Estos, donde van, lo único que ejercen es el trabajo demagogo y extremista que saben hacer. Y ni lo hacen bien. Cómo va a estar un partido que ataca día sí, día no a la Justicia, o que defiende ilegalidades contra la Constitución, que quiere cargarse la monarquía parlamentaria o que quiere saltarse al Supremo para anular entre Junqueras y compañía", ha explicado.

"Es que Sánchez es un tío que asalta la abogacía del Estado para auxiliar a políticos catalanes juzgados que nombra una Ministra Fiscal general que ha desembarcado en órganos como RTVE o CNI. Consejo General del Poder Judicial, imagínate las tropelías que puede hacer esa desgracia política ahí", ha finalizado, advirtiendo de los riesgos que podría tener meter a Podemos en los órganos de justicia.

