La vuelta de Herrera de sus vacaciones, entre lo más visto de la semana

1. Herrera: «Confíe en su país a pesar de la inseguridad que crea estar en manos de unos incompetentes»

Vídeo

"¡Cuánto me alegro de saludarles en este final del mes de agosto, que cada vez empieza antes! En la radio, se acordará Ferrari, que está aquí conmigo, empezaban a las 9 de la mañana los programas de la mañana. Antes no es que no hubiera radio, había radio y muy buena, era una radio informativa de matinal, y poco a poco se fue empezando antes y antes y antes porque la gente se levantaba antes y empezaba a trabajar antes y quería información antes y la gente vivía fuera de las grandes ciudades y se acumulaba y se atascaba..."

"Total, a las 6 de la mañana. Y yo no empiezo antes porque no me dejan, que ya me gustaría. Y exactamente lo mismo eso, por el otro lado. Las temporadas radiofónicas empezaban a mitad de noviembre con toda tranquilidad. Ahora, 31 de agosto. Aquí está el tío que, bueno, la verdad, ha estado entre polígonos y ora cosa y la de más allá la semana anterior".

2. Herrera: "Sánchez suelta a 'María Teatritos', la portavoz, contra los pactos de Estado que le ofrece Casado"

Vídeo

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Vuelvo a saludarles otra vez como he hecho a las seis y a las siete, vuelvo a hacerlo a las ocho, siete en Canarias, con el parte de las cosas: el parte de la pandemia, el parte del desempleo, el parte de la crisis económica, parte de la desafección política de todos ante una situación realmente compleja en la que no se atisba acuerdos serios, formales, los cuales lleven a las fórmulas más sensatas de Gobierno, etcétera, etcétera, etcétera.

El parte de la pandemia.... Miren, yo ya renuncio a decirles cuánta gente se ha contagiado más o menos porque eso depende de a cuánta gente se le haga un test, una prueba, un PCR o como quiera llamarlo. Los fallecimientos es la cifra que nos da la idea exacta de las cosas. Los muertos de la semana pasada son 177. En todo julio murieron como consecuencia de la Covid en España 90 personas, las muertes en agosto ya fueron 649 personas, ahora andamos por 177 a la semana.

3. Herrera: "Para Sánchez los culpables de los rebrotes son usted y la Comunidad de Madrid"

Vídeo

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Cuánto me alegro de saludarles, damas y caballeros, en una mañana espléndida de miércoles. Es el día que hace dos del mes de septiembre de este dichosito 2020 en el que los datos de la pandemia sigue dándonos cada día un vértigo diferente en función de que, efectivamente, cuantas más pruebas PCR, más personas contagiadas vamos a ir conocociendo. Es importante conocer el número de fallecidos total y cuál es la evolución de las personas que están siendo hospitalizadas, cuánto tiempo están hospitalizadas, cuántas precisan de hospitalización, cuántas han fallecido como consecuencia de estos meses convulsos.

4. Herrera: "Sánchez está más moreno que preocupado, aunque se haga el Kennedy de la recuperación"

Vídeo

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

¿No querían septiembre? Aquí tienen septiembre. Día 1 de septiembre del 2020. Puede haber alguna lluvia débil en el Cantábrico occidental, Pirineos, nordeste de Cataluña, Sistema Ibérico, norte de Canarias, puede que algo en el Sudeste, meseta norte, Cáceres... Temperaturas que suben y que se van adecuando un poco más después de este soplo frío que ha venido el fin de semana. Se van adecuando un poco más a la cosa de septiembre, que es ese mes en el que nos reencontramos. Hay rentrees económicas, laborales, políticas, de todo tipo, pero que es un mes que nos va a servir ahora si miramos hacia atrás para ver qué tal ha sido agosto.

5. Expósito te enseña a hacer una deliciosa tortilla de patatas con pimiento verde y cebolleta

Vídeo

La tortilla de patatas es uno de los alimentos emblema de la cocina española. Conocida en todo el mundo, son infinitas sus variantes. Tortilla de patatas con verduras, con calabacín, con queso, con espárragos…. ¡Lo que más te guste!