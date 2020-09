La duda de Herrera con Ciudadanos, entre lo más leído de la semana

Vídeo

Rufián actuó como persona interpuesta de Iglesias que, desde luego, está decidido a dar la batalla para que los Presupuestos no salgan con el apoyo de Cs, sino con el bloque de investidura, con la presencia de ERC, etcétera. Y, además, sabotear siempre que pueda. O lo hace él mismo en la tele amiga o manda a los amigos independentistas. Y más allá del papelón que sigue haciendo Cs con ese voluntario sacrificio para apoyar a Sánchez. El Gobierno no tiene ni es posible un acuerdo transversal ERC-Podemos-Cs. ¿Cómo que Cs va a poder firmar un acuerdo con un Gobierno que crea una mesa para la independencia de Cataluña, aunque les una el amor a España? Ahí tienen un problema.

El doctor Cavadas, en unas declaraciones recogidas por el Diario de León, ha expuesto la repercusión económica que supone frenar la expansión del virus. Para el facultativo, “intentar controlar el coronavirus genera un daño económico mucho más nocivo que el daño sanitario que provoca.

Respecto a la actuación de las autoridades, el doctor ha considerado que se han tomado medidas tardías, descontroladas y descoordinadas que han dañado a la economía española. El Ejecutivo hizo “oídos sordos” de las advertencias del cirujano en numerosos medios de comunicación.

Pablo es concursante de uno de los programas más carismáticos de la televisión española. El joven participa en 'Pasapalabra'. Hace unos días, al joven se le escapaba una queja que no pasó desapercibida. “Tenía las 25 de Nacho, no me lo puedo creer”, aseguraba haciendo referencia a su contrincante. Unos comentarios que no han sentado nada bien a la audiencia y que ha provocado numerosas críticas a través de redes sociales.

El principal asunto de análisis y debate sobre la mesa de 'Herrera en COPE' en las primeras horas de septiembre es la conferencia que Pedro Sánchez dio el pasado lunes en Madrid frente a algunos de los rostros más importantes del tejido económico y empresarial de nuestro país, una cita a la que no estaba convocada la principal asociación de representantes de autónomos de nuestro país, algo que ha llamado mucho la atención al comunicador: "Este lunes Pedro Sánchez volvió a dar lo mejor de él delante de empresarios y sindicatos, pero no convocó a la principal asociación de autónomos: esa no estaba convocada. No habría estado mal tener un detalle con todos aquellos que levantan su persiana cada mañana. Las pymes son las empresas que más empleo genera en nuestro país".

¿Qué relación tiene Jesús Vázquez con Vox? Se han comunicado varias noticias en las que el presentador atacaba con dureza a la formación de Abascal. Es por ello, que una de las imágenes estrella de Mediaset ha querido aclarar que las palabras que se le atribuyen no son ciertas.

Comúnmente, Jesús Vázquez ha sufrido de primera mano lo que se denomina como una ‘Fake News’. Entre otras cuestiones... se ha puesto en boca del presentador frases como que Vox no llegará muy lejos. Algo que él se ha apresurado a desmentir.