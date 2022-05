La herencia de Herrera y el homenaje radiofónico al Betis, entre lo mejor de 'Herrera en COPE'

La semana daba comienzo con la resaca de un fin de semana en el que el Real Betis Balompié se convertía en el campeón de la Copa del Rey, tras vencer al Valencia en una tensa tanda de penaltis. Carlos Herrera, testigo privilegiado de todo lo que ocurría en el estadio de La Cartuja no quiso dejar a los oyentes de lado, dando comienzo este mismo lunes a una semana de jolgorio verdiblanco que ha dejado grandes momentos en la antena de COPE.

"Todo se ha vuelto verde. La risa, el llanto, el humo, el asfalto, el planeta, la ciudad, la primavera, el firmamento. Betis campeón de Copa. Verde la vida, la voz, el aire, verde lo que era verde. La esperanza. el recuerdo a Rafa Serna y a Pascual González", continuaba Herrera mezclando canciones de homenaje al Betis con su voz, con la radio, con la narración de 'Tiempo de Juego', de Paco González y de Manolo Lama. Un homenaje hecho desde la radio, por el líder de la radio para el campeón de Copa. Para el Betis.

Audio





Pero la euforia bética del presentador de 'Herrera en COPE' no quedaba ahí. El fin de semana pasado, Carlos pudo vivir muchas anécdotas, entre la que ha destacado con fuerza la conversación que mantuvo con otro amante del fútbol. Hasta tal punto que se dedica plenamente a ello buscando que, España, nuestra Selección nacional, consiga llegar cuanto más lejos mejor en el próximo mundial de Qatar. Hablamos de Luis Enrique y de la curiosa petición que le hizo Carlos Herrera.

Herrera relató esta semana cómo fue su encuentro en Sevilla con Luis Enrique: "En el partido de fútbol estuve tomando un vasito con Luis Enrique y le digo: «Escúchame, tienes que llevarme a Morales. Yo soy fan loco de Morales». Y me dice Luis Enrique: «Yo también», y me dice: «El problema es que tengo muchos cromos. Yo soy un loco de Morales, también»", aseguró Herrera que le había confesado el seleccionador nacional sobre el jugador del Levante.

Audio





Y es que Herrera tuvo la oportunidad de ver al propio Morales: "Me encontré a mi ídolo Morales", llegó a afirmar en la radio, donde explicó la intrahistoria de la fotografía que subió a su cuenta de Instagram con el jugador.

Pero la semana ha sido mucho más que la victoria copera del Betis y algunas secciones del programa han destacado por su popularidad en redes y repercusión entre los oyentes. Esta semana, ha sorprendido a todos el momento que nos regaló Javier Sierra en los micrófonos de 'Herrera en COPE' al hablar sobre la Sábana Santa.

Gracias al nuevo análisis realizado, los expertos han determinado que "el tejido de la Sábana Santa hay que situarlo hace dos mil años. El año cero, uno de nuestra era. Lo vuelve a situar en la zona histórica en la que se ha situado la reliquia durante tantísimo tiempo", ha explicado Javier Sierra esta semana en 'Herrera en COPE'. Un hecho que iría en contra de la prueba que se realizó con el carbono 14 y que recibió críticas en su momento.

Audio





Sin duda se trata de una noticia de impacto para los fieles del mundo entero que ha compartido Javier Sierra con los oyentes y que ha generado gran expectación.

Por su parte, el diario de María José Navarro del jueves de esta semana también se merece un lugar destacado en este peculiar 'top' de contenidos de 'Herrera en COPE'. ¿El motivo? Los tatuajes del equipo del programa.

Algún tatuaje es digno de ocasionar un desparrame de "elegancia por el lavabo", mientras que si Herrera, el mismo Carlos Herrera que se alegra al darle los buenos días por la mañana, se tuviese que hacer un tatuaje, Mari Jose, lo tiene claro: "Sería su propia cara mirando lontananza y luego una leyenda que dijera «ADOBO»", ni más ni menos. Un tatuaje que sin duda daría de qué hablar, aunque quién sabe si algún día se llegará a producir.

Audio





Y con la familia se cierra la lista de temas destacados esta semana en 'Herrera en COPE'. Es Alberto Herrera, hijo de Carlos, quien ha protagonizado un curioso momento, precisamente con su padre, en la antena del programa.

"Yo no sé qué le ha dado con los museos de vinilos", se preguntaba Alberto. "Yo quiero heredar lo que tú me des, no tengo problemas", le decía entonces a su padre. "Pero si hay una cosa que me gustaría heredar, y todos entenderéis por qué, es la colección de vinilos", se ha justificado. El problema está en que Herrera, padre, se mantiene "en sus trece", tal y como ha relatado su hijo."Que no. Me dice: «Y tú, ¿para qué quieres eso? Que ya está todo en Spotify»", sería la justificación por la que Herrera no estaría dispuesto a ceder.

Audio





Estos han sido los mejores momentos de 'Herrera en COPE' a lo largo de la semana. Una semana que daba comienzo con una victoria histórica del Betis en la Copa del Rey, pero que nos ha dejado grandes estampas sonoras de la familia Herrera, además de traernos grandes noticias de interés.