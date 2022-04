El tatuaje de Carlos Herrera: María José Navarro escribe una nueva página en su diario

Querido diario: Esta noche, en Galileo Galilei de Madrid, tocan mis 'cuñaos'. Marcos y Jaime Soto, 'Mi hermano y Yo', que iban a cantar en la boda mía con el Premio Zalamero del Año. Porque como Rocío Crusset será siempre mi 'cuñá', que me lo ha dicho mi 'cuñá', y Jaime será siempre el 'cuñao' de Alberto Eduardo, pues hemos hecho ahí un gazpacho.

Los tatuajes en 'Herrera en COPE'

Ojo, que mi ex Alberto Eduardo lleva tatuado a Jaime en una pierna, que luego que si Kiko Rivera y que si los tronistas, pero que aquí también enseguida se nos desparrama la elegancia por el lavabo. Si su padre se tatuara algo, sería su propia cara mirando lontananza y luego una leyenda que dijera “ADOBO”.

Que mira, ahora que hablo de mis cuñados Jaime y Marcos Soto, ayer intervinieron por Instagram en un chat, y yo les mandé quinientos corazones y algunos comentarios, pero, como son, como son, es que ni miraban. Que yo pensé, no te quejes, si con que se hayan conectado no vamos mal.

Los 'selfies' en los baños y los 'likes' en Instagram

Y ahora que hablo de redes, hay dos colaboradores de Kim Jong-Un en COPE que no se pierden una. Uno es Antonio Agredano, experto en 'selfies' en los baños. Que se pone así de medio 'lao', que yo creo que es su perfil bueno, seguro, que lo sabe, y se va haciendo fotos en los lavabos. La última se la ha hecho desde el AVE.

Y dice: “Para el 'pipicaca' son incómodos (ya sabemos que para eso él usa los de El Corte Inglés), pero tienen una luz magnífica para los 'selfies'”. Ahora, querido diario, donde es un hacha Agredano es dando likes a las 'chatis'. Y cuanto más poderosas de lo que viene siendo el Trópico de Cáncer, mejor.

Tú ves a una estrepitosa 'panterona' y ahí está mi Agre dando 'like'. Pero es que, casi dándole codazos, casi comiéndole el terreno, está Miquel Giménez. Que Miquel Giménez, mientras lucha contra el independentismo, le está dando un me gusta a la pedroche. Esta mañana, bien temprano, le ha dado un 'like' ¡a Chenoa! ¡Que es que no se le escapa una influencer! Como diría Romanones: Joder, qué tropa. Ay de verdad, qué asco...

