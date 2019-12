Guitarte, de Teruel Existe, en COPE: "No tenemos claro el sentido de nuestro voto a Sánchez"

Tomás Guitarte, diputado y portavoz de Teruel Existe, ha sido entrevistado este lunes en 'Herrera en COPE' a propósito de la ronda de consultas que este martes inicia el Rey. Según ha dicho, está "muy expectante" y con "mucha emoción y alegría" por asistir a la misma.

"Dijimos en campaña que apoyaríamos la gobernabilidad de aquel que consiguiese aglutinar mayores apoyos de otros. Vamos a proceder a la designación de Sánchez como candidato, estudiamos su programa, el pacto de Estado contra la despoblación, y si esas conversaciones continúan, que de momento no lo han hecho, tomaremos una decisión", ha señalado. Pese a ello, "no tenemos claro el sentido de nuestro voto", ha declarado.

El sí a Sánchez depende, según ha dicho, de que "haya un compromiso real, como parece evidenciar ese documento". Y es que, "más allá de Cataluña, el principal problema de España es la ruptura del equilibrio territorial desde los últimos años de la democracia", ha lamentado.

El representante de Teruel Exsiste ha dicho que el apoyo a Sánchez "no es apoyar todo lo que se haga, es un apoyo puntual para salir del impasse". Del mismo modo, ha negado que las conversaciones hayan alcanzado la fase de los Presupuestos. "Con nosotros de momento solo se ha hablado de investidura", ha dicho.

Además, Guitarte ha señalado que un grupo mixto, formado por hasta 21 parlamentarios de 10 partidos diferentes, es "ineficaz". Por eso, ha abogado por solicitarle a la Mesa del Congreso más tiempo de intervención y que se puedan constituir hasta tres grupos.

Según Guitarte, sobre el criterio de Iceta, que ha dicho que en España hay ocho naciones, "la clave no es ya tanto que se entienda que eres nacionalidad o eres nación, sino si esa nación tiene aspiración de constituirse en un Estado independiente del español" y "de esas situaciones no estamos hablando".

"Cuando decidimos presentarnos sí que pensábamos que sacaríamos un diputado al menos", ha dicho. Una decisión que tomaron tras la segunda convocatoria de elecciones. Y es que, según ha dicho, el problema de Teruel ha sido "el aislamiento", cuyo responsable "no es la autonomía, sino el Ministerio de Fomento", ha explicado. "Nuestros problemas devienen siempre en la falta de accesibilidad al territorio", ha manifestado.

Guitarte sabe que Teruel existe "es referencia" de otros territorios en condiciones similares, pero no cree que "eso vaya a producir un resurgir de cantonalismos", pero si no se actúa, "los ciudadanos no van a consentir que sus territorios desaparezcan poco a poco", ha sentenciado.