Comparan a una gran artista internacional con mantequilla y Carlos Herrera no puede más: "Crueldad excesiva"

Carlos Herrera no soporta la mantequilla. Es un dato que muchos de los oyentes de 'Herrera en COPE' conocen de sobra y que, aun así, Carlos Moreno, 'El Pulpo', presentador de 'Poniendo las Calles', ha utilizado para comparar a una artista conocida en todo el mundo y a la que el mismo Herrera llegó a tratar en persona. Es quizá por ello que la comparación con Celia Cruz, pues es de ella de quien hablamos, con un alimento graso como la mantequilla, no haya sido del agrado de Herrera.

Celia Cruz y la mantequilla del 'flow'

"A ver cómo viene la fiera. Carlos Herrera, buenos días. Fíjate, hoy ha entrado simpático", ha destacado 'El Pulpo' a primera hora de la mañana en su intercambio de palabras radiofónico diario. "Sí, porque es viernes y es un horror, un calvario", ha explicado un Herrera que ha manifestado su preferencia por días como los lunes.

Carlos Moreno ha querido destacar a una de las grandes de la canción en español, a Celia Cruz: "De verdad Herrera, cómo me ha gustado a mí siempre Celia Cruz y sobre todo, la historia que ha llevado a sus espaldas para poder triunfar, para huir del comunismo, porque se lo quitaron todo y en cuanto pudo tener un bolo fuera de Cuba dijo yo no vuelvo desgraciadamente porque me lo van a seguir quitando", ha relatado sobre la difícil vida que le tocó transitar a la cubana.

"Y la verdad que lo que consiguió esta mujer fue una auténtica pasada y hoy esto es un homenaje que le hacemos a ella con esta gran canción que firma José Mari Cano, el clásico de los Mecano, el 'Cruz de Navajas', pero interpretado por la gran Celia Cruz. Me encanta", ha contado justo en el momento de reproducir la canción que podemos escuchar en el audio de esta noticia.





'El Pulpo' ha destacado lo que a él le parece que es "el 'flow' que tiene esta mujer, Herrera, a la hora de cantar", algo que "es como si estuvieses poniendo, una cosa que tú no has vivido nunca, que es extender la mantequilla sobre un trozo de pan. Es que es como canta ella, así suavecito", ha querido comparar con el infortunio de tener a un acérrimo detractor de la mantequilla al otro lado del micrófono.

Herrera, quien aprecia a Celia Cruz muy por encima de lo que desprecia la mantequilla, ha lamentado las palabras de su compañero: "Compararla con la mantequilla me parece una crueldad excesiva. Pudiendo hacerlo con el foie gras, se extiende también y es mucho más saludable", ha ejemplificado antes de desvelar que él mismo conoció a la estrella de la canción cubana.

Ana Torroja, antigua vocalista de Mecano

Matanzas, Varadero y la pasión cubana de Herrera

Entre risas, 'El Pulpo' ha asumido que "de gustos va el tema, pero ella canta como si nada, sin hacer ningún esfuerzo y le queda tan bien. Hoy cumpliría 97 años. Ella falleció en el 2003, pero lo que ha dejado a sus espaldas esta mujer", ha querido señalar, ante lo que Herrera ha explicado cómo fue su relación con ella.

"Sí, sí, yo la conocí a ella y a su marido. Iban siempre juntos, con su Sonora Matancera. De Matanzas, un pueblecito no muy lejos de la Habana, lo conozco porque es inevitable para llegar hasta Varadero. Matanzas está hundido, como todo Cuba. Ahí vivía Carilda Oliver, una extraordinaria poeta cubana, autora de aquellos maravillosos versos "desordeno amor, me desordeno", a la que fui a ver y a buscar un día por el placer de conocerla. Tengo yo un paso por Matanzas muy agradable", ha confesado sobre uno de los pueblos que ha podido visitar de la isla del Caribe.

Matanzas, en Cuba





Carlos Moreno ha contado cómo "Celia Cruz empezó por aquella zona, con pequeñas bandas, pero en 1960 echando un viaje que tenía con su banda, con su grupo, se exilió en México y luego se instaló en Nueva York. No quería volver a su Cuba. Ella era una amante de Cuba, pero no podía soportar que todo lo que había conseguido, tanto su familia como ella misma, el gobierno cubano se lo quitaron, se lo usurparon". ha recordado el presentador de 'Poniendo las Calles'.

Finalmente, ha sido Carlos Herrera quien, mantequilla al margen, ha lamentado que en otro momento, "con artistas como Celia Cruz, en los últimos compases del gobierno cubano, hubiera dado lo que fuera porque Celia Cruz hubiera vuelto", algo que nunca llegó a ocurrir.