Gorgui, el héroe senegalés que le ha salvado la vida a un hombre atrapado en un incendio

Los héroes existen, aunque no vistan de capa, como ocurre en las películas. Frecuentemente son personas anónimas con una vida corriente, pero con un corazón fuera de lo convencional. Es el caso de Gorgui Lamine Sow, un ciudadano de origen senegalés que lleva tres años en España.

Bautizado como el "héroe”, sin pensárselo dos veces trepó por la fachada hasta el balcón de una vivienda que estaba en llamas, donde Álex, su propietario, se encontraba en serias dificultades para salir debido a sus problemas de movilidad reducida.

Según ha confesado este martes en 'Herrera en COPE' Gorgui, los hechos ocurrieron en Dénia. Álex dormía cuando se desató un incendio en el comedor de su casa. Al ver el humo, Gorgui escaló y se cargó a la espalda a Álex.

"Cuando subo no pienso en nada. Le dije que me diera su mano, pero no podía", ha relatado, así que se lo puso a la espalda y lo bajó con la ayuda de una escalera de madera que habían puesto otros vecinos. Al finalizar, se lavó las manos y volvió al trabajo.

Y es que, como ha confesado, Gorgui vive con su mujer y su hija de 7 meses en una habitación. Se gana la vida como vendedor y su mayor deseo es "vivir tranquilo con mi familia en España". ¡Mucha suerte, Gorgui!