Gómez de Celis explica en COPE por qué retiró la palabra a la diputada de Vox por llamar ‘filoetarras’ a Bildu

Esta semana en el Congreso de los Diputados se han vivido algunos episodios que han dado mucho de qué hablar. Uno de ellos es lo ocurrido con Patricia Rueda, diputada de Vox, cuando durante su intervención utilizó el término filoetarras para referirse a Bildu.

Un término que el vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, pidió que retirarse y que, finalmente, se vio obligado a retirar la palabra a la diputada Rueda tras negarse a hacerlo. Posteriormente, Vox abandonó el hemiciclo.

Un hecho que ha generado cierta polémica, controversia, cuando días después, en ese mismo escenario, la ministra de Igualdad Irene Monteroacusaba al PP de promover la "cultura de la violación", y no fue reprendida por ello.









Gómez de Celis ha explicado en‘Herrera en COPE’el motivo por el que retiró la palabra a la diputada de Vox por referirse como filoetarras a Bildu. El presidente del Congreso argumenta que “hay una sentencia del TC, la 41 de2011, que dice: ‘quedan proscristas aquellas expresiones al margen de su veracidad o inveracidad (que sean verdad o no), sean ofensivas, oprobiosas y resulten impertinentes”, por lo que explica que “nosotros no nos basamos en el hecho de que el término este, o el de fascista u otro, sean ciertos o no, no entramos en esa catalogación. Entramos en que hay una evidencia o una idea de intentar ofender a otro grupo parlamentario, y el otro grupo parlamentario se siente ofendido; y, por tanto, lo que tratamos de hacer es evitar esa ofensa”.

Especifica Gómez de Celis que a Patricia Rueda no la eché del Congreso “le quité la palabra” y recuerda que no es la primera vez que sucede esto en el Congreso alegando que se trata de situaciones que “se vienen dando a lo largo de toda la Legislatura y, ahora, con mayor crudeza”.

El vicepresidente del Congreso no ha querido entrar en detalle de si son o no filoetarras porque “como presidente del Congreso nosotros no estamos en esto” pero sí ha recordado que “hace 11 años que ETA no existe gracias a todos los españoles, la derrotamos. ETA fue derrotada, no existe desde hace 11 años. Solo existe en el imaginario de quien quiere”. Y que si Bildu fuera un partido filoetarra “no podría estar en el Congreso de los Diputados porque la Ley de partidos que aprobó el PP, por cierto, lo prohibiría. Por tanto, desde un término estrictamente legal, no existen”, ha aclarado.





Broncas y términos ‘ofensivos’ en el Congreso: la campaña de Vox contra el Gobierno





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Considera Gómez de Celis que la actuación de los diputados de Vox y de este partido que se está repitiendo no sólo en el Congreso de los Diputados sino también en “el parlamento de Castilla y León y en el parlamento de Andalucía” responde a “un falso victimismo que no es casual”.

Por eso, asegura que estos comportamientos, estas broncas, de las que somos testigos están hechas con “una premeditación en intentar hacer y reventar los datos objetivos que vienen diciendo de que haya una España mejor desde el punto de vista también económico y social”. Una idea que Gómez de Celis ha repetido a lo largo de la entrevista para recalcar que “es simple y llanamente de que de esta bajada histórica del desempleo de nuestro país, no se hable de ello”.





Vox y Bildu contra la Constitución





Por último, Gómez de Celis ha equiparado a Cox con Bildu en lo que a la Constitución se refiere. Recuerda el presidente del Congreso que si “Bildu quiere cargarse la Constitución, Vox también quiere cargarse, por ejemplo, un capitulo y título entero que es las competencias autonómicas, están en contra radicalmente de ellas”. Así que, para Gómez de Celis “por lo tanto, se la querrán cargar ambos, Vox y Bildu. Los dos los extremos que tenemos representados en el Congreso, pues democráticamente, entiendo, porque de otra manera ni Vox ni Bildu van a poder cargarse nunca la Constitución porque todos los españoles la vamos a defender como la defendimos, por ejemplo, cuando se intentó hacer un referéndum ilegal en Cataluña”.