María Gámez: ¿Dimitir por presuntas irregularidades de un cónyuge? ¿qué se esconde detrás?

La noticia de la dimisión saltaba poco después del fin de la fallida moción de censura de Vox contra Sánchez. La directora de la Guardia Civil, María Gámez, presentaba su renuncia según aseguraba porque su marido había sido citado en un procedimiento judicial. La imputación de su marido, Juan Carlos Martínez, se habría producido por parte de un Juzgado de Sevilla en una de las piezas del caso ERE, la referida a la empresa Santana.

A nadie se le escapa que la renuncia llega en un momento especialmente crítico para la Guardia Civil sobre la que pesa la sombra del caso Cuarteles que investiga un juzgado sobre las presuntas obras fantasma en 13 comandancias de España ejecutadas por un empresario vinculado al caso Mediador que habría cobrado mordidas por esas obras.

LO QUE 'ESCONDE' LA DIMISIÓN

La dimisión de Gámez ha sido uno de los asuntos sobre los que hoy ha puesto el foco Carlos Herrera quien advertía que esta noticia "seguramente esconde otras". "Las cosas están algo claras, pero no todo lo claras que merecería", opinaba el comunicador de COPE que aclaraba, "no ha dimitido por corrupción de ella, no al menos sobre el papel, dimite porque un juez ha tenido el interés de investigar al marido de esta señora que había sido director de inversiones de IDEA".

IDEA "es una de las empresas que se inventó la Junta de Andalucía socialista para pagar EREs que finalmente han sido declarados ilegales", explicaba Herrera. "El marido, Juan Carlos Martínez, protagoniza este 'caso Santana' por el que concedió préstamos por más de 36 millones a la factoría automovilística Santana Motor en Linares, en el que estarían implicados los hermanos del señor Martínez, concreta el presentador.

¿GATO ENCERRADO?

Para Herrera, "este Gobierno no ha dudado en sembrar dudas sobre la Guardia Civil para desviar el foco del caso del Tito Berni", la trama corrupta que tiene que ver con la concesión de obras en cuarteles de la Guardia Civil y que ha investigado la propia Guardia Civil. "La nueva directora es socialista de carné y hasta hora, delegada del Gobierno en Madrid. ¿Qué gato encerrado hay en este asunto? En la política española, desde la Gürtel, se estableció el caso de lucrarse a título participativo".

"Nos está ocultando algo el Gobierno en relación con el 'caso Mediador', esto es una cortina de humo", reflexiona el comunicador de COPE. En su rueda de prensa dijo María Gámez que dimite porque "no quiere marchar ahora el nombre de la Guardia Civil con el caso que afecta a su marido", pero, para el comunicador, "esto es lo del chiste": "¿Y qué más?", se pregunta.

"Luego salió Marlaska aceptando la dimisión mostrando mucho pesar por la dimisión y diciendo que es la mejor. Pues tiene pinta de que ni María Gámez ha dimitido motu proprio, ni Marlaska ha pedido que dimita. Tiene pinta de que ha sido Moncloa la que ha dicho que conviene que se vaya y ha decidido que la nueva directora también sea mujer muy socialista. Mercedes González tiene el mérito de haber sido delegada del Gobierno en Madrid, bueno se comporta como una ultra de Pedro Sánchez. Ojo con este asunto que a lo mejor tiene cola", finaliza Carlos Herrera.

Recuerda por otro lado Herrera en su monólogo de las 8 que Gámez "cesó arbitrariamente a Pérez de los Cobos. No supo detectar las irregularidades que se han destapado en el caso del Tito Berni, no colaboró con la Justicia en la investigación y además ha dejado que la Guardia Civil fuera utilizada para tapar el escándalo por la presunta corrupción del político socialista".

¿Dimitir por presuntas irregularidades de un cónyuge?

Para Carmen Martínez Castro no dería ser así. "Se ha exagerado muchísimo con la corrupción, con ella se ha hecho muchísimo populismo y se ha liquidado la presunción de inocencia".

Ahora, señala en la tertulia de Herrera en COPE, "también es cierto que una vez que se ha fijado el estándar, hay que aplicarlo a todo el mundo".

Recuerda la colaboradora la existencia de "un delito curioso, de 'participe a título lucrativo', una figura penal establecida para quien se beneficia de los efectos de un delito sin conocimiento de que se ha producido. "Por esto curiosamente es por lo mismo que se condenó al Partido Popular en el caso Gürtel, porque se benefició de los chanchullos que hicieron dos alcaldes en dos municipios de Madrid y por eso se condenó al conjunto del partido a pagar una multa de 200 mil euros".

Si como cuenta El Debate, "la directora de la Guardia Civil vive en un piso de un millón de euros que ha comprado su marido que es sospechoso o que está imputado en un caso de presunto del desvío de fundaciones públicas, evidentemente por el libro, la directora de la Guardia Civil sería beneficiaria o partícipe a título lucrativo de una actividad ilegal".

"A mí me puede parecer una exageración y que en un mundo perfecto de presunción de inocencia no se debería contemplar pero los hechos y los precedentes son los que le obligan necesariamente a presentar la dimisión", ha concluido.

En opinión de otro de los tertulianos de Herrera en COPE, Jorge Bustos"el director de la Guardia Civil, tiene una obligacion mayor de ejemplaridad pública".

En todo caso, ha advertido "si el pretexto nominal para dimitir es la imputación de su marido por haber recibido una subvención de la Junta de Andalucía cuando la dirigía al PSOE de 36 millones de euros, es un concesión un poco sospechosa. Pero esto se prodice en pleno caso Tito Berni y caso Cuarteles, un caso que se conocía desde hace muchos meses en la cúpula de la Guardia Civil y el ministerio de Interior.

Esto no ha sido la excusa declarada, señala pero a su juicio tiene que ver con que Marlaska haya aceptado la dimisión. "Cuando de ella ha dicho que es 'la mejor directora de la Guardia Civil en sus 178 años de historia', la hipérbole es muy reveladora, de que más bien es lo contrario".

"Purga" del coronel Pérez de los Cobos

En opinión de Bustos "Gámez debería haber dimitido ya en 2020 cuando El Confidencial publicó la nota escrita firmada por ella que reconocía que la purga de De los Cobos había sido por razones políticas porque no le quería dar la información al jefe Marlaska que pedía a De los Cobos. En momento en el que se publicó esa nota todos los periodistas que creíamos ingenuamente la asunción de responsabilidades en el sanchismo, pensamos que esa tarde anunciaría por lo menos la dimisión la directora Guardia Civil, ya que Marlaska aguanta como un palitroque quemado. Bueno pues ni siquiera María Gámez dimitió entonces". Una salida que "llega ahora porque el asunto de la corrupción creen que puede servir de cortafuegos para las elecciones electorales", opina el colaborador.

"Me flipa la especialidad del PSOE de convertir una dimisión en una heroidicidad, es insólito", concluye Pilar García de la Granja durante la tertulia.

Prevaricación, malversación y blanqueo

El juez José Ignacio Vilaplana, ha llamado como investigado al marido de Gámez, Juan Carlos Martínez en una pieza de la macrocausa de los ERE fraudulentos financiados con fondos de la Junta de Andalucía.

Es una pieza correspondiente a presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación y blanqueo de capitales, por los fondos transferidos por Bienvenido Martínez, hermano de Juan Carlos, como otrora presidente de la ya extinta empresa de Linares (Jaén) Santana Motor, participada por la Administración andaluza, en beneficio de su propia empresa Experience Management Group.

Así figura en dos autos emitidos los días 22 de febrero y 16 de marzo por el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, incluyendo el primero de ellos la exposición de que Experience Management Group, según las pesquisas, habría transferido fondos "a otras empresas gestionadas por los hermanos" Martínez, "en concreto a la sociedad Be Make Create, titularidad de Manuel Martínez; y en favor de la sociedad Job Management Liberty, "titularidad de Juan Carlos" Martínez, "quien además habría de sido directivo de INCUBA, SOPREA y de FAGIA en 2010 y 2011".

"Efectivamente, ante la posibilidad de que Manuel M.M. y Juan Carlos M.M. pudieran haber tenido algún tipo de participación material en los hechos delictivos objeto de las actuaciones, cuya relevancia penal pudiera deducirse del conjunto de lo actuado, este juzgador estima pertinente que, para la mejor salvaguarda de sus derechos constituciones", que ambos "sean llamados al presente proceso en calidad de investigados", figura en el auto de fecha 16 de marzo.