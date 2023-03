El primer sonido del día de Carlos Herrera: la dimisión de la directora de la Guardia Civil, María Gámez

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la dimisión de la directora de la Guardia Civil, María Gámez.

"Ya pasó la moción de censura, pero ayer se producía una noticia que seguramente esconde otras", comenzó. Una noticia "en la que las cosas están algo claras, pero no todo lo claras que mercería". Sobre la dimisión de la directora de la Guardia Civil, María Gámez, explicó que "pasará a la historia por haber sido la primera persona que como gran mérito para dirigir a la Benemérita decía que era muy socialista". "No ha dimitido por corrupción de ella, no al menos sobre el papel, dimite porque un juez ha tenido el interés de investigar al marido de esta señora que había sido director de inversiones de IDEA", concreta.

Carlos Herrera explica que "IDEA es una de las empresas que se inventó la Junta de Andalucía socialista para pagar EREs que finalmente han sido declarados ilegales". "El marido, Juan Carlos Martínez, protagoniza este 'caso Santana' por el que concedió préstamos por más de 36 millones a la factoría automovilística Santana Motor en Linares, en el que estarían implicados los hermanos del señor Martínez, concreta el presentador. El análisis se centra en que "la verdad es que dimitiría por un caso en el que no es protagonista, es cónyuge, pero no es protagonista".

El análisis de Herrera

"Con lo cual, alguno tiene el derecho a pensar que aquí hay gato encerrado, porque esto se produce justo cuando el Gobierno ha hecho todo lo posible por tapar el caso del 'tito Berni', potenciando la derivada de esa trama corrupta qué tiene que ver con la concesión de obras en cuarteles de la Guardia Civil y que ha investigado la propia Guardia Civil", expone Carlos Herrera.

Como "el Gobierno no ha dudado en sembrar dudas sobre la Guardia Civil para desviar la atención sobre el caso del 'tito Berni'", el presentador hace la lectura siguiente: "Vamos a echar un poquito de fango sobre la Benemérita para liberarse de la presión".

Para Carlos Herrera es, "desde luego", "una maniobra particularmente indecente". "Nos está ocultando algo el Gobierno en relación con el 'caso Mediador', esto es una cortina de humo", reflexiona. En su rueda de prensa dijo María Gámez que dimite porque "no quiere marchar ahora el nombre de la Guardia Civil con el caso que afecta a su marido", pero, para el comunicador, "esto es lo del chiste": "¿Y qué más?".

"Luego salió Marlaska aceptando la dimisión mostrando mucho pesar por la dimisión y diciendo que es la mejor. Pues tiene pinta de que ni María Gámez ha dimitido motu proprio, ni Marlaska ha pedido que dimita. Tiene pinta de que ha sido Moncloa la que ha dicho que conviene que se vaya y ha decidido que la nueva directora también sea mujer muy socialista. Mercedes González tiene el mérito de haber sido delegada del Gobierno en Madrid, bueno se comporta como una ultra de Pedro Sánchez. Ojo con este asunto que a lo mejor tiene cola", finaliza Carlos Herrera.