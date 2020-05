Garamendi (CEOE): "Algunos del Gobierno no han visto una empresa en su vida"

El presidente de la CEOE Antonio Garamendi ha advertido de que el pacto del Gobierno con Bildu para derogar de forma íntegra la reforma laboral puede provocar que muchos ERTE pueden convertirse en ERE; es decir, que muchos trabajadores acaben en las colas del paro "por la incertidumbre en el mundo empresarial". En una entrevista este viernes en "Herrera en COPE", el líder de la patronal considera que el acuerdo es "absurdo" y una "irresponsabilidad". "Pone en peligro miles de empleos y la confianza exterior en el país y en las empresas españolas", ha dicho.

Garamendi ha señalado que se enteró por COPE del acuerdo alcanzado entre Gobierno y Bildu y que a día de hoy nadie del Gobierno se ha dirigido aún a él. Lo que sí tiene claro el presidente de la CEOE es que jugar con fuego "es muy peligroso". "Nosotros queremos sentarnos en la mesa para hablarnos de las cosas del comer, pero no si el de enfrente tienes las cartas marcadas. Unos te dicen que de forma cristalina que esto es una reforma total, otros lo contrario y eso crea incertidumbre en el mundo empresarial, donde la palabra ERTE puede convertirse en ERE", ha dicho.

El líder de la patronal ha recordado que la reforma laboral que se quiere derogar está avalada por la UE y organismos como el FMI, la OCDE o el BCE, y agradece la defensa de la vicepresidenta Nadia Calvaño, "la única persona sensata". Garamendi ha advertido de que la crisis económica que se avecina "es brutal" y que después de la pandemia del coronavirus puede llegar "la pandemia del hambre". Sin embargo, a Garamendi ya no le sorprende nada de este Gobierno: "Cuando ves este Ejecutivo, ya no me sorprende nada. Porque estamos acostumbrados a oír cosas que nos dejan perplejos. Aunque su intención de derogar la reforma laboral es muy grave. No son conscientes de lo que están hablando porque algunos no han visto una empresa en su vida".