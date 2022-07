Un ganadero en 'Herrera en COPE': "Desde mayo han caído 25 o 30 litros, es insostenible"

A la falta de lluvias, hay que sumarle las olas de calor que hemos pasado. Esto, sin ninguna duda, nos está afectando a todos. El calor y la falta de lluvia ha hecho que España afronte el verano con los embalses al 41% de su capacidad. Esto es un 31% menos de lo que han acumulado estas reservas en los últimos 10 años, según el último boletín del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

En nuestro país preocupa, y mucho, la falta de agua. Este invierno ha sido uno de los más secos desde que existen datos. Y las zonas más castigadas están siendo las cuencas del Guadalquivir y del Guadiana donde no llegan a un 25% de la capacidad.

Esta falta de agua está haciendo que se tengan que tomar medidas en muchos pueblos. Uno de ellos es Archidona, Málaga, aquí han cortado el suministro de agua entre las 12 de la noche y las 7 de la mañana. Salvador Moreno es vecino de Archidona, donde el casco antiguo contínua sin suministro, pero la zona nueva si lo ha recuperado. "Trabajo en la hostelería, y me afecta ya sea para cosas pequeñas como el café o poder lavar los platos. Tenemos que traer cubos de agua de casa al negocio, y a las 8 de la tarde cerramos los negocios por esta falta de agua. Pero el problema no es solo en el trabajo, en casa a la hora de fregar los biberones o lavar a los niños".

Estos cortes de agua tambien se están haciendo en otros municipios de Córdoba o de Huelva. En la sierra de esta última, en Aracena sus 9.000 vecinos también están sometidos al racionamiento de agua. Por la noche la tiene completamente cortada. Ainhoa López, es ganadera en Aracena: "Llevamos arrastrando la sequía dos o tres años, y los animales lo sufren. Tengo compañeros que tienen que estar llevando agua en cisternas, yo por suerte todavía tengo. Nos toca vender el ganado para que no enferme".

Estas interrupciones no solo se están dando en el sur de España. El panorama es desolador... Aceredo es un pueblo de Ourense que quedó sumergido por las aguas del río Limia en la década de los 90 al construirse una presa. Ahora, 30 años después, y con el embalse al 15% de su capacidad... ha vuelto a aparecer. En Navarra, en los pueblos del Valle de Erro, la situación también es muy complicada. Allí Patxi Zalva, dice: "Tenemos muchos problemas, y el más grande es que no llueve. Desde mayo, han caído 25 o 30 litros, es algo que no he visto nunca".

También en Cataluña, la Agencia Catalana del Agua ha declarado la alerta hidrológica en 135 municipios.

Elena tiene una bodega en Jumilla, en Murcia, y ya ha calculado que van a perder esta temporada un 10% de la producción de la uva.. "Desde primavera no ha llovido, y la vegetación lo está notando, sacamos menos mosto".





















