Fernando Rueda: ""El CNI está a un nivelazo pero cometen muchos errores"

Varios años se ha pasado Fernando Rueda, empeñado en contar la mayor tragedia del CNI. En forma de novela, "Destrucción masiva", quiere rendir homenaje a los sueños y frustraciones de los ocho espías españoles que en 2003 murieron en Irak, enviados por el CNI. No fueron condecorados. Y Fernando Rueda asegura, que aquella tragedia, se pudo haber evitado.

Cuando murieron los 8 espías "estaba obsesionado por saber qué había pasado, y luego por saber quiénes eran, qué hacían". Así cogió su maleta y recorrió España para hablar con sus familias y cada año escribía un artículo. De un artículo, pensó escribir una historia, un "true crime" que parece una novela pero es la historia de personas reales.

Eran auténticos James Bond "se escribieron muchas mentiras sobre que no estaban preparados" pero Rueda lo niega. Baró y Vega eran militares con experiencia capacitados para controlar a los terroristas de Al Qaeda o a cualquier insurgente que supusiera una amenaza. Zanón, el experto en comunicaciones, poco habituado a estar en zonas de conflicto, demostró su valentía y gran corazón cuando se negó a abandonar a un compañero moribundo a sabiendas que le costaría la vida. "No se si tuvo miedo a la muerte, pero se quedó igual". Alberto Martínez y José Antonio Bernal, habían informado de que Sadam no tenía armas de destrucción masiva, ni había ayudado a Bin Laden en los ataques a las Torres Gemelas. Sin embargo Rueda critica que todo el trabajo que hicieron no sirvió para nada porque tenían un Gobierno que prefería creer los informes falsos de la CIA y del MI6 que sus propios informes sobre las armas de destrucción masiva. "

El CNI no preparó esa misión, ellos no llevaban coches blindados, solo llevaban pistolas y llevaban teléfonos satélite que no funcionaban. Pero lo peor era otra cosa según cuenta Rueda "cuando España empieza a ser partidaria de la guerra, el servicio secreto sabe que son objetivo, y sin embargo vuelve a enviarlos".

Dice Rueda que "el CNI está a un nivelazo pero cometen muchos errores como este".