Feijóo, sobre la posible visita del Papa a Santiago: “Es una enorme satisfacción”

La histórica entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco sigue dando mucho que hablar. En la conversación, el Papa dejó entreabierta la posibilidad de un viaje a Santiago de Compostela aprovechando el Año Santo Xacobeo.

El Papa Francisco reconocía que "al presidente de la Xunta de Galicia le prometí pensar el asunto", tras lo que ha indicado: "No lo saqué de una eventual agenda”. Y así lo ha reconocido un emocionado Alberto Núñez Feijóo en ‘Herrera en COPE’ esta mañana porque “es exactamente la misma frase que nos dijo al arzobispo de Santiago y a mí cuando fuimos al Vaticano hace unos meses. ‘Pensaré el poder ir a Santiago el próximo año, mi vida no depende de mí, no sé en qué circunstancias de salud estaré, pero pensaré en la posibilidad de asistir al Año Santo compostelano”.

Una ‘promesa’ que como dice Feijóo es “de enorme satisfacción para todos los gallegos”.

Destaca, además, el presidente de Galicia que “en la entrevista le noté una afectividad por este pueblo que conoce muy bien como argentino” y señala que “ha sido el primer Papa en la historia que ha concedido a Santiago dos años santos, por tanto esperemos y mantenemos todas las esperanzas al 100% de que el próximo año tengamos la posibilidad de la visita del Papa. Solamente el haber recordado con exactitud lo que nos dijo, es un motivo de satisfacción”.