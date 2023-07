Feijóo desvela en 'Herrera en COPE' los puntos de España más afectados por los peajes en las autovías

Alberto Núñez Feijóo, candidato del PP a la presidencia del Gobierno, ha explicado en 'Herrera en COPE' que no está de acuerdo "con pagar el peaje por kilómetro", ya que eso puede destrozar "la periferia" de nuestro país.

"Todas las mercancías que puedan salir del puerto de Algeciras, que se van a los lugares de consumo donde está la población concentrada", con el peaje por kilómetro, haría que el transporte de estas salga más caro.

Puedes escuchar la reflexión completa en el audio que te dejamos a continuación.

"Hay un compromiso con la Unión Europea firmado por España", recuerda Feijóo y sobre el que, además, la UE fue contundente cuando Pedro Sánchez dijo que ese compromiso del pago de los peajes por kilómetro en España era mentira.

"Que un presidente del Gobierno le diga a los españoles el mismo día, por la mañana, que eso es falso. Y por la tarde salga la portavoz de la Unión Europea con esa claridad. Si me pasa a mí puedo asegurar que no sabría donde meterme", argumenta.

"Me parece de un infantilismo, de una falta de rigor y de una inmadurez política el andar con estas cosas", agrega. "Yo esto no lo he visto en mi vida política", concluye.

"Una campaña imprevista"

En la entrevista realizada por Carlos Herrera, Alberto Núñez Feijóo ha explicado que esta campaña no ha sido "la mejor", ya que se trata de "una campaña imprevista".

Cuando el presidente del Gobierno convocó una rueda de prensa, todos pensaron que era "para hacer un balance o decirle a la Nación lo que pensaba sobre la situación", comenta.

No se esperaba que convocase unas elecciones. Por no mencionar que las elecciones han sido convocadas "cuando España iba a asumir la presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea", que llevaba Pedro Sánchez, según el Gobierno, preparando desde hace mucho tiempo. Y que la fecha de las mismas sean en "la quincena, probablemente, más calurosa del año", agrega.

"Nos coge por sorpresa a todos", recalca.

Puedes escuchar la entrevista completa en el siguiente audio.

Tanta es la sorpresa y la situación de estas elecciones que ha llevado al secretario general del Partido Popular a "proponer una modificación de la Ley Electoral para que no se vuelvan a repetir elecciones en julio y agosto en nuestro país". "He pedido a los juristas del partido que estudien la posibilidad de hacer una modificación", añade.

"Jamás se ha utilizado tanto el término mentira"

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', analiza las mentiras de Pedro Sánchez en sus años de Gobierno y da las claves por las que tenemos que votar este domingo.

"En apenas 48 horas se abren las urnas el domingo", cuenta Herrera nada más comenzar.

"La campaña cierra de la misma manera que abrió la legislatura del sanchismo, con mentiras. Jamás se ha utilizado tanto el término mentira como en esta campaña", agrega el director y presentador de 'Herrera en COPE'.