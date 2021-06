Experto, sobre la eutanasia: “Existen alternativas que pueden evitar llevar a la muerte de un paciente”

Este vienes, España se convertirá en el quinto país del mundo en el que la eutanasia ya será legal. Un paso que ha dado el Gobierno sin consenso con la opinión, en contra de la Organización Médica Colegial, el Comité Español de Bioética e incluso con el rechazo del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.

En ‘Herrera en COPE’ hablamos con Ángel Hernández Gil, presidente de la Comisión Deontológica del Consejo Andaluz del Colegio de Médicos que define como “aterrador” el hecho de que “una persona solicite ingresar en un centro socio sanitario porque tenga un déficit de sus actividades básicas de la vida diaria y va a estar tres cuatro años de media en lista de espera y, sin embargo, si solicita la eutanasia en 40 días, sin control judicial alguno, puedes conseguir que acaben con tu vida”.

Destaca Hernández Gil que “mueren al día más de 200 personas sin cuidados paliativos especializados, una persona cada 6 minutos, y mueren al día 160 personas teniendo los derechos de la Ley de Dependencia reconocida sin tener acceso a los mismos, una persona cada 10 minutos. Y sin embargo, tú le ofertas en 40 días que puedes acabar con su vida. Esto no hay quien lo entienda”.

Vídeo

Señala el presidente de la Comisión Deontológica del Consejo de médicos andaluces que “hay un desconocimiento profundo de los cuidados paliativos y de los conceptos de eutanasia, que son completamente distintos” por lo que considera que “tratar de fundamentar la creación de una ley que pone en riesgo a un grupo de pacientes sumamente vulnerables, no tiene justificación alguna”

Defiende Ángel que “los médicos adoptamos un papel de garante de los derechos de los pacientes, tenemos que proteger los derechos de protección a la vida, protección a la salud de todos nuestros pacientes y tenemos que defender que cuando vayan elegir tengan todas las cartas para poder elegir, tienen que poder tener unos cuidados paliativos y tienen que poder tener unos recursos económicos si es que tienen derecho a ellos cosa que hoy en día no es posible”.

Sanidad hace responsables a los médicos para decidir si un paciente está o no en plenas facultades para tomar esta decisión. A 24 horas de la entrada en vigor de la ley, los profesionales no saben cómo podrán ejercer la objeción de conciencia “cada comunidad autónoma lo va a regular de un determinado modo y estamos expectantes a ver qué es lo que surge en cada una de ellas”, dice Hernández Gil quien este sentido aunque asegura estar “en contra de la eutanasia” no es partidario de “promover una objeción de conciencia discriminada yo creo que no es la solución, la profesión médica no puede abandonar a sus pacientes, tiene que minimizar daños y tratar de que la solicitud de una parte de los pacientes sean anecdótica porque quiénes se dedican a los cuidados paliativo como el profesor Gómez Sancho siempre dice que sí ,que sus pacientes llegan solicitándole la eutanasia pero cuando se le ofertan los cuidados paliativos la rechazan, o sea el 99% no quiere la eutanasia”.