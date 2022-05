Un experto en seguridad nacional revela el protocolo que se debe seguir para evitar ser espiado por el móvil

El Gobierno ha denunciado el espionaje a los móviles del presidente, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, realizado con el sistema Pegasus hace un año, y ha interpuesto este lunes una denuncia en la Audiencia Nacional para esclarecer el origen de las escuchas, que ha calificado de "ilícitas y externas".

No obstante, el contenido exacto de estos datos se desconoce en estos momentos, en los que el Gobierno no ha concretado si al referirse a "ataque externo" puede ser por parte de otro país o de alguna gran corporación multinacional, ya que En España todas las intervenciones se realizan por organismos oficiales y con autorización judicial.

Todo ello lo tendrá que esclarecer la Audiencia Nacional, a la que el Gobierno ha remitido los dos informes técnicos del Centro Criptológico Nacional, dependiente del Centro Nacional de Inteligencia, en el que, según el Gobierno, se constatan estas intrusiones en el teléfono de Sánchez y Robles en esas fechas. Además, se ha comprometido a implementar medidas para garantizar la seguridad de las comunicaciones en todos los organismos oficiales, incluidas comunidades autónomas y ayuntamientos.

Sin embargo, este tipo de espionajes lo puede sufrir cualquier persona, aunque los principales objetivos son los altos cargos. Como consecuencia, este martes, 'Herrera en COPE' ha contado con la intervención de Fernando Cocho Pérez, analista de Inteligencia y riesgos a la seguridad nacional.

"Basta con que suene el teléfono para vulnerarlo", comienza diciendo Pérez sobre la efectividad de este tipo de malware. "Sabe absolutamente todo. Se hace un clon directo de todo lo que tenga el teléfono, desde los emoticonos hasta los juegos que esté utilizando, fotos, archivos, mensajes, sms, whatsapp.... Pueden activar la cámara o el micrófono a distancia, apagarla, modificar los archivos", agrega tras aclarar que tienen acceso a toda esta información "siempre y cuando el dispositivo no esté dentro de una jaula de Faraday".









"No dar su teléfono móvil"



A pesar de ello, reconoce que la mencionada jaula cada vez es menos eficaz y están logrando vulnerarla, aunque con mala calidad del sonido, por lo que da igual si el teléfono. está "metido en la chaqueta o una bolsa". De todas formas, el experto explica que protocolo se debe seguir para ser espiado o al menos para ponérselo más difícil al hacker.

"Utilizar solo este teléfono móvil de una manera consecuente y de manera rigurosa. No utilizarlo para cuestiones particulares y, evidentemente, informar de cualquier tipo de documento o archivo que le ha llegado y que no conoce lo que puede ser. Además, de no dar su teléfono móvil a alguien que no sea de confianza", explica.

Asimismo, asegura que también pueden intervenir en tus conversación a través de uno de tus contactos: "Tu puedes no tener la vulnerabilidad, pero si otra persona sí la tiene, lo que se llama 'Man in the middle', puede intervenir en las comunicaciones de esta otra persona y cuando contacta contigo puede entrar en un teléfono también". "Me consta que a muchos políticos se les ha ofrecido teléfonos securizados y ellos lo han rechazado. Muchos no lo han permitido", apunta Pérez.

Ante esto, muchos creen que el utilizar móviles antiguos, como puede ser el modelo Nokia 3310, les evitaría ser espiados. Sin embargo, el analista de Inteligencia y riesgos a la seguridad nacional reconoce que no siempre funciona así. "En algunas ocasiones sí puede ser más seguro, pero en otras no porque lo que les importa es la comunicación. Cualquier persona a menos de 250 metros puede vulnerar esas comunicaciones, en 2G o 3G, y entrar en tu teléfono. Basta con bajar la calidad", aclara el experto.