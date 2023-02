Un experto explica el sencillo método para ahorrar: con tan solo 1.000 euros en tu cuenta

En los últimos días, se han visto colas multitudinarias para comprar letras del tesoro, incluso la página web del tesoro público llegó a paralizarse el pasado jueves ante la avalancha de peticiones. ¿Por qué la gente se está lanzando a comprar letras? ¿A qué se debe el aluvión en este momento? ¿Es una inversión rentable? En 'Herrera en COPE' vamos a resolver estas cuestiones con Javier Díaz Jiménez, que es profesor economía del IESE. Escucha las claves en el siguiente audio.

En primer lugar, aclara a que se debe el elevado interés por la compra de letras del tesoro. Por un lado, "en forma de demanda, los ahorradores ahora no tienen alternativas porque la banca no está remunerando otras cuentas y no tiene depósitos a plazo". A esto hay que sumar la rentabilidad que ofrecen, que "es casi al 3%, al 2,98% a un año y al 2,6% a seis meses". En cuanto a la procedencia del dinero, "hay ahorro todavía de la pandemia y los ahorradores se están lanzando a ese productor porque no hay otra oferta por parte de la banca, que es lo más sorprendente".

¿Qué rentabilidad aportan las letras del tesoro?

En este punto, el experto ha explicado, con cifras concretas, la rentabilidad que te puede dar. "Las letras se pueden suscribir en incrementos de 1.000 euros hasta un máximo de 5 millones", comienza explicando. Se colocan mediante "una subasta". En concreto, "tú haces una puja, si quieres una de 1.000 euros pujas por ella a 980 y el día de vencimiento te dan los 1.000 euros". Una de las ventajas más notables es que, además, puedes venderla antes, si quieres, en el "mercado secundario". Aquí el tipo de interés "varía", pero también vas a obtener algo de rentabilidad.

¿Cuánto dinero puedes ganar comprando deuda pública?

Con cifras concretas, el profesor explica que si "has pagado 950 por una letra, eso es lo que tienes y si la llevas a vencimiento te van a dar 1.000 euros, con lo que has tenido 50 euros de tipo de interés y si la quieres vender antes la vendes en el secundario donde a lo mejor te dan 980 o 990".

¿Es seguro comprar letras del tesoro?

En cuanto a la seguridad en este tipo de inversiones, "tiene la garantía del estado español, si no suspende los pagos". Es decir, es bastante seguro, ya que la suspensión de pagos no suele producirse. "Lo hizo Felipe II algunas veces y ha habido algunas suspensiones posteriores, pero es una letra que tiene la garantía y la solvencia del estado español, que además integrado en la eurozona. La seguridad de esas letras está a prueba, no voy a decir de bombas, pero de todo lo demás sí", añade el experto.

¿Por qué hay muchos pensionistas interesados en este tipo de deuda?

Por último, se ha fijado en la figura de los pensionistas, que son un amplio porcentaje de los que hacen colas para comprar letras. Díaz Jiménez aclara que "son ahorradores" y muchos "tienen fondos de pensiones" que deben "rentabilizarlos" porque "no saben hasta cuando van a vivir". En este momento, "muchos buscan ese producto porque las entidades no le están ofreciendo una alternativa más rentable".