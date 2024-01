El torero Juan Ortega confiesa cuál es su relación actual con Carmen Otte: "El corazón manda"

El pasado 2 de diciembre, el diestro comunicaba a su novia, la cardióloga Carmen Otte, que no se iba a casar con ella sólo unos minutos antes de la hora fijada para el enlace.

Entre otras cosas, ha explicado en exclusiva en 'Herrera en COPE' cuál es su relación actual con Carmen Otte, la que iba a convertirse en su esposa. No te pierdas el momento exacto en el audio que tienes disponible aquí.

En concreto, afirma que "al contrario de lo que se puede imaginar la gente, la verdad es que nos seguimos manteniendo mucho cariño y respeto y los dos tenemos mucha paz. Al final ha sido algo por lo que hemos peleado mucho".



El diestro ha proseguido su discurso indicando que hay algo que le tranquiliza especialmente y es que tanto Carmen como él saben la verdad de todo.

Incide Ortega en que siempre que han tenido una situación complicada, siempre han encontrado el motivo para seguir luchando por nuestra relación. Al final, el corazón y los sentimientos mandan y eso no se pueden controlar.

El 2 de diciembre ganó el corazón, cuenta, y no la cabeza porque considera "que en esos momentos lo que hubiese sido fácil es tirar para delante. Pensar: 'Ya está todo organizado'. Eso hubiese sido lo fácil. Pero no sé. Yo creo que, si lo hubiese hecho y el día de mañana no van bien y yo me tengo que separar, eso sí que no me lo hubiese perdonado".

¿Y a partir de ahora qué? Concluye Ortega diciendo que asume las consecuencias, aunque le gustaría que "tanto Carmen como su familia, puesto que ellos no tienen ninguna responsabilidad, pues lo dejasen tranquilos. Ya sabe la gente lo que pasó. En ese aspecto, estoy muy metido en mi temporada y tremendamente ilusionado con ello".

Respecto a lo que habría ocurrido, si hubiese sido ella la que hubiese tomado la decisión, dice que intenta siempre ponerse en el papel del otro. Lo hubiese sufrido, pero prefiere que "aunque tarde, se hagan las cosas bien".

El tiempo, reflexiona, va ordenando las cosas.

Juan Ortega asegura que vive para el toreo y su profesión y eso es lo que le mantiene ilusionado.

¿Y volverá con Carmen Otte? Concluye su paso por los micrófonos de 'Herrera en COPE' indicando que a esa pregunta no puede responder. Carmen es una persona a la que quiere mucho y "no me podría perdonar volver a hacerle daño". No te pierdas la entrevista completa en el siguiente audio.

Su vuelta a los ruedos

Más allá de cuestiones personales, el torero planea su inmediata vuelta a los ruedos.

Lo hará, tal y como está ya anunciado y ha contado en 'Herrera en COPE', será el próximo 10 de febrero en la plaza de toros de Valdemorillo, en Madrid, una plaza que tiene desde hace muchos años la vitola de celebrar la primera feria del calendario taurino español. Para eso quedan sólo dos semanas.

Allí, regresará uno de los toreros que más ilusiones y pasiones ha levantado en los últimos años entre los aficionados.

Decía el maestro Rafael de Paula que existen unas "bolitas de colores que echan desde el cielo y que si te caen en la cabeza es la gloria".

Según dicen los entendidos en el mundo del toreo, a Juan Ortega le debieron de echar encima dos sacos de esas bolitas. Y es que este torero del barrio de Triana tiene en las yemas de sus dedos el pulso y el temple de los elegidos, y en sus muñecas la gracia sevillana de las que brota el toreo más auténtico y desgarrado.