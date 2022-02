Esparza (UPN): "Mis dos diputados se han saltado la disciplina de voto engañando"

El presidente de Unión del Pueblo Navarro Javier Esparza ha confirmado este viernes que ha pedido a sus diputados en el Congreso, Sergio Sayas y Carlos García Adanero, su acta tras votar en contra de la reforma laboral pese a que la dirección del partido había ordenado que el sentido del voto fuera positivo. En una entrevista en el programa "Herrera en COPE", Esparza cree que ambos han dañado la imagen de UPN y han mentido. "Se han saltado la disciplina de voto engañando a los navarros, a los españoles y a la dirección de su partido. Ocultaron hasta el final que iban a votar en contra. Esto no se puede admitir en ninguno de los escenarios", ha dicho.

El líder de UPN ha defendido también su postura a favor de la reforma laboral. "Era muy importante para este país que se aprobara una reforma laboral, fruto de un acuerdo entre sindicatos, empresarios y autónomos. Ellos son los que crean empleo, no los políticos. Y si ellos dicen que esta reforma laboral ayudaba al mantenimiento de empleo y a ofrecer un futuro a este país, teníamos que votar a favor", ha expresado.

Esparza se ha presentado como "el primer damnificado de las decisiones inmorales de Sánchez" al no haber podido ser presidente de Navarra por el acuerdo del PSN y Bildu, pero considera que su voto a favor ayudaba al bien común. "Yo no soy presidente de Navarra porque Sánchez no ha querido. Pero yo estoy en política para pensar en el bien común. Era muy importante hacer una apuesta por una reforma laboral porque creemos que es la clave para generar empleo. Nosotros estábamos con el PSOE hablando sobre el futuro de Navarra, sobre el desarrollo económico y sobre el empleo. Desgraciadamente, el señor Sayas y el señor Adanero han dinamitado este acuerdo", cuenta. Por último, el líder de UPN ha negado que el PP le haya llamado para "presionar" por su decisión y que su alianza electoral seguirá firme pese a la votación.