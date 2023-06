Entra a un bar de Sevilla con su hijo, pide pasar al aseo y no puede creer la respuesta del dueño

En muchos establecimientos de restauración hemos visto en los aseos un cartel que reza: 'uso exclusivo para clientes'. Y, si no lo has visto, ya se encargará alguien del local de recordártelo. Normalmente, cuando nos vemos obligados a recurrir a estos servicios, no estamos para mucha discusión, y compramos lo que sea para poder acceder a ellos.

Sobre esta situación, Carlos Herrera nos trae una anécdota que le contó el dueño de un conocido bar de Sevilla. Una mujer, con su hijo, le pidió utilizar su baño. Descubre la respuesta del dueño en el siguiente audio.

Alberto Herrera ha defendido esta práctica, ya que cada bar y restaurante tiene su aforo y sus aseos en proporción. El ceder la entrada a cualquier persona generaría un "sobrecoste de limpieza" para el local para poder mantenerlos en condiciones. "Otra cosa es que, si el bar está vacío, lo dejes pasar. Yo creo que lo hacen el 99,999% de los bares", explicaba.

El 'grosero digital'

Con este término, Diego Martínez se ha referido a aquellas personas que, por redes, son poco corteses por "no responder de forma rápida a los mensajes". El colaborador ha preguntado al estudio por sus costumbres a la hora de escribir mensajes. Alberto Herrera ha descubierto que "el jefe", que se enfadaba por las abreviaturas que él hacía, ahora es quien "abrevia que no se le entiende".

Naranjo, muy efusivo, se ha mostrado contrario a responder a todos los mensajes que nos llegan porque "hay mensajes que no van a ningún lado". Por su parte, Goyo González, ha contado que él los usa para avisar antes de llamar a una persona.

Restricciones contra el tabaco

El pasado miércoles, además del día de Castilla-La Mancha, se celebraba el Día Mundial sin Tabaco. Diego Martínez ha traído la propuesta médica de prohibir fumar en las terrazas de los establecimientos y los recintos deportivos. Además, ha reconocido como "una de sus grandes victorias", dejar de fumar, cosa que hacía diariamente, consumiendo hasta cuatro paquetes.

En relación con esto, Alberto Herrera nos ha contado que, leyendo La Vanguardia, se está haciendo una prueba en Barcelona para ver el consumo de tabaco en los hogares. "¿Hasta qué punto va a llegar la persecución a los fumadores?", se preguntaba, defendiendo la libertad de hacerlo en entornos privados.

Un arte milenario

Los tatuajes existen desde la Prehistoria. Sin embargo, se está comenzando a levantar la estigmatización sobre ellos, aunque a Carlos Herrera, le parezcan "una barbaridad". Nos han contado que conocen a profesores que, hace unos años, les hacían taparse los tatuajes. Escucha las opiniones de los colaboradores en el siguiente audio.

La implantación de la propina americana

Desde hace un mes ha surgido el debate sobre este tema. Varios locales en Madrid y Barcelona ya han establecido este sistema, incluyéndolas en las cuentas de los clientes, directamente. Pero, ¿esta práctica es legal? ¿Qué ganan los hosteleros con este método? Descubre la respuesta a estas preguntas en el siguiente vídeo.