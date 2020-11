Enrique Cocero, consultor político: "Nos interesa que gane Biden"

Enrique Cocero, consultor político y experto en sondeos, ha sido entrevistado este martes en 'Herrera en COPE' para conocer la última hora de la política de EE.UU. a propósito de las elecciones que enfrentan a Joe Biden y a Donald Trump. Según ha dicho, “ha sorprendido” el voto por correo porque aunque el votante demócrata “ha tendido siempre a ser alguien que vota por adelantado, estos números no son normales”. En este sentido, el experto ha dicho que ha habido mucho movimiento de “grupos afines al Partido Demócrata”.

“Esto es un referéndum a Trump”, ha explicado, por lo que le gustaría conocer, si finalmente gana Biden como pronostican los sondeos, si la gente se alegra por el triunfo del demócrata o por la derrota de Trump. “Biden es un candidato de consenso”, por lo que tendría cuatro años de Presidenecia en los que el ánimo del socialismo demócrata encabezado por Bernie Sanders “se vería aplacado”.

A diferencia de lo que pasó en 2016, cuando se esperaba el triunfo de Hillary Clinton según las encuestas, en esta ocasión los sondeos “son más estables”. Siempre se decía que las encuestas de Hillary tenían un gran peligro, que era la “volatilidad”. Pese a ello, Trump podría ganar en algunos estados clave, que es donde se libran realmente las elecciones, conocidos como estados bisagra, como Pensilvania, que tiene asignados 20 votos electorales, aunque ahora es tendente a Biden, o Florida, Georgia, Carolina del Norte o Texas, entre otros, que están “en empate técnico”. El experto ha dicho que California y Nueva York no están en discusión, pues son de voto demócrata.

Cocero ha explicado que Trump “se ha hecho en coche, por carretera”, todos los estados para ganar el voto hispano. “El mejicano de California no es igual que el cubano de Floria y en muchos casos las segundas o terceras generaciones de inmigrantes no son tendentes a que vayan a entrar más inmigrantes”, ha dicho, por la que “la batalla política es muy dura”.

A jucio del experto, es posible que se tarde dos o tres días en saber quién ha ganado, como ocurrió en 2000 con Florida, porque hay estados que no tienen legislación sobre el conteo. Cocero ha dicho que este año es más complicado determinar si Trump tiene bolsas de voto oculto debido a que muchos electores ya han votado. “Las zonas rurales las tiene ganadas Trump”, ha dicho, por lo que no es un voto “vergonzante” en su mayoría. Por otro lado, el consultor ha dicho que puede haber disturbios conocidos los resultados electorales si estos no son reconocidos por el candidato derrotado.

Cocero ha dicho que, en caso de ganar Biden, puede ser vicepresidenta Kamala Harris o Michelle Obama, que está haciendo campaña por él. “Obama ahora mismo tiene mucho más ascendente que Harris”.

Finalmente, Cocero ha explicado que “nos interesa que gane Biden. Los demócratas son mucho más abiertos a las relaciones exteriores y a la diplomacia que los republicanos”, por lo que podría abrir nuevas vías de negociación con Europa.