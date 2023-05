Enrique Cocero analiza la diferencia entre Isabel Rodríguez y Sáez de Santamaría como portavoces de Gobierno

El analista Enrique Cocero pone el foco, en ' Herrera en COPE ', en la a pertura de expediente de la Junta Electoral Central a la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez , por sus críticas al PP. "El desafío estaba en mantener su palabra y no en violar una norma que dura solo 45 días", apunta.

Cocero ha recordado la etapa del Gobierno en funciones de Rajoy, cuando Soraya Sáez de Santamaría respondía diciendo que no entraban a valorar esas cuestiones al ser un Gobierno en funciones. “Puedo pensar que este tipo de prudencia no puede ser tan complicada de practicar. Pero, si Isabel Rodríguez no lo logra, y Sáez de Santamaría sí, a lo mejor sí es algo más complicadode lo que pensaba”, añadía el consultor político.