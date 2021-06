El enfermero monologuista que resuelve las dudas sobre las vacunas: “El humor hace más llevadero el día a día"

Seguro que a más de uno le ha llegado el vídeo en el que se ve a un enfermero del SUMMA112 junto a varias personas en el que les explica, pregunta y resuelve en tan solo cinco minutos las dudas que todos tenemos sobre las vacunas.

Me ha llegado por WhatsApp.

No sé quién es pero es un CRACK.

Gente así nos saca de esto.

Seguro que alguien le conoce.

Divulgación, empatía y sentido común.

Es una maravilla.

Vamos ���� pic.twitter.com/sIzASR9GlN — Alberto García-Salido (@Nopanaden) June 2, 2021

Se trata de Jorge Prieto, tiene 25 años, es enfermero y desde el mes de diciembre –además de su trabajo diario- lleva poniendo vacunas en las residencias y ahora en el Wanda Metropolitano.

Jorge atendía la llamada de ‘Herrera en COPE’ cuando se dirigía a una urgencia y señalaba la importancia de tener siempre ánimo ya que “es el motor que todos tenemos”. Además, asegura que “el humor no paga facturas, pero sí hace más llevadero el día a día”.

Explica Jorge que lo que vemos en el vídeo “son las respuestas a las preguntas que os hemos ido encontrando a lo largo de estos tres meses y que muchos no preguntan por vergüenza, así que les voy contando la información básica, de forma muy clara, para que se vayan tranquilos a sus casas”.

Nos dice Jorge que a Hawái –que de ello habla en el vídeo- no le han invitado todavía “pero sí a Granada”, nos dice.

El famoso discurso de Jorge Prieto que se ha hecho viral

-¿Verdad que para el colesterol me tengo que tomar mis pastillas?

-Siiiii (responde la gente)

-Es que mire usted, yo ya tomaba paracetamol de antes porque yo tengo muchos dolores. ¿Me tengo que tomar el doble de la dosis?

-Noooooo (responde la gente)

-Y si no me pasa nada, ni fiebre ni malestar general, ¿me tengo que tomar un paracetamol?

-Nooooo (responde la gente)

-"Es que yo ya me lo he tomado". ¡Pues ya está!

Somos personal del Summa 112, el servicio de emergencias de la Comunidad de Madrid. Nos han sacado de la ambulancia y nos han metido aquí en el Wanda a vacunar, con lo cual no tenemos mano en la gestión de citas ni en los números de teléfono

Sabemos que la siguiente dosis será en… y el público responde: “21 días". Pues nosotros no sabemos cuándo les va a llegar el mensaje. Puede ser mañana, puede ser dentro de una semana, puede ser el día de antes, porque bueno, esto es España... No tenemos mano en los números de teléfono, si a ustedes el mensaje les ha llegado a un número de teléfono que no es el de ustedes, nosotros los que vamos de fosforito y botas reforzadas no podemos hacer absolutamente nada. Tienen ustedes que contactar con el teléfono que tenemos aquí de Salud Pública.

Es que mire, yo dentro de 21 días exactos me voy justo de vacaciones porque tengo ya los billetes comprados para Hawái. Lo primero, disfrutad de Hawái que tiene que ser espectacular. Lo segundo, quedarse con mi cara para llevarme. Tercero, y mucho más importante, por favor cambiemos la cita. ¿Cómo? En el mensaje cuando le llega viene el teléfono de gestión de citas.

Me van a permitir darles las gracias de todo corazón por haber venido hoy aquí a vacunarse. Han sido ustedes, de verdad, unos auténticos valientes, porque después del bombardeo informativo que hemos tenido durante estos últimos meses con todo el tema de la vacunación, han hecho lo correcto. Gracias a que se han llevado ese pinchacito que casi no se nota, toda la sociedad en su conjunto ha dado un paso más para terminar con esta pandemia que ya nos está dando dolor de cabeza, y no tiene que ver con la vacuna.

Les voy a pedir que hagan vida normal. Esto es una vacuna y les prometo que no se acaba el mundo, pero sobre todo les voy a pedir que me dejen la sala del Wanda libre porque aquí vamos como el Cholo Simeone: ¿partido a partido? Pues nosotros vacuna a vacuna.