El enfado de un comerciante asturiano: "Cuando un político abre la boca, se derrumba todo"

El Gobierno de Asturias ha pedido al Gobierno central un confinamiento domiciliario por 15 días puesto que no tiene competencias para decretarlo, aunque el Ejecutivo se lo ha negado. "Rotundamente no", ha respondido Illa, quien ha instado a las autonomías a "no entrar en una especie de competición para ver quien toma la medida más dura".

El presidente socialista Adrián Barbón ha especificado que se va a decretar el cierre de la actividad económica no esencial en el Principado de Asturias y que el toque de queda se adelanta en la región a las 22.00 horas. Además, ha comunicado el cierre total de la hostelería por el avance de casos de coronavirus en la región. Estas medidas se publicarán en un decreto este martes y entrarán en vigor el miércoles.

Para conocer cómo vive el Principado la situación, este martes ha sido entrevistado en 'Herrera en COPE' Manuel García, dueño de la zapatería infantil 'Los zapatos de Candela', que ha explicado que "está todo en el aire" porque "a partir del día 6 quieren un confinamiento en los domicilios". "En el momento en que algún político abre la boca se derrumba todo", una experiencia que ya vivieron los comerciantes cuando se anunció el confinamiento perimetral. "Fue automático. La gente coge miedo y no gasta por lo que pueda venir", ha manifestado.

Y es que, como ha dicho, "el miedo es lo peor". A su juicio, la política funciona a "salto de mata", lo que repercute muy negativamente en los comercios. "No quiero pensar en un restaurante. Tiene que ser horrible porque hay mucho producto perecedero", ha señalado. "Es un desastre porque andan abriendo y cerrando", ha explicado, lo que genera incertidumbre en los ciudadanos.

En lo que a él respecta, ha dicho que regenta "una tienda pequeña". "No entiendo los cierres en el comercio pequeño porque no hay colas. Está bastante bien estructurado" porque "no hay una afluencia masiva".

Por lo pronto, Barbón ha asegurado que la región está "en un momento crítico" en cuanto a la evolución de la segunda ola. "No era lo esperado, ni mucho menos ni en España ni en Asturias ni en el resto de Europa". Según el socialista, "la segunda ola se preveía de forma diferente con un crecimiento más controlado". "Lo que más nos preocupa en estos momentos, y por eso las medidas son más contundentes, es el crecimiento de las hospitalizaciones", ha añadido.