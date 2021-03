Edmundo Bal, sobre la moción de censura en Murcia: “El PP no movió un dedo para investigar a los vacunados”

El ya candidato de Ciudadanos para la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, ha justificado este viernes en 'Herrera en COPE' la moción de censura fallida en Murcia en base a lo que califica como “corrupción” en la región con la lista de vacunados. “Respecto a Murcia no se puede mirar a otro lado en temas de corrupción, y yo me he pasado la vida persiguiendo a corruptos desde la Abogacía del Estado”, explica el ex diputado del Congreso a Carlos Herrera.

“Están formalmente acusados, denunciados ante la UDEF, se trató de resolver esta cuestión dentro de los propios acuerdos de 2019 y el PP miró a otro lado y no movió un dedo para tratar de averiguar sobre la corrupción en Murcia. Hay algo que es muy grave que es robarle vacunas a la gente”, detalla en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

CARTAGENA (MURCIA), 18/03/2021.- El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, usa gel desinfectante, esta mañana, durante el transcurso de la segunda sesión del debate sobre la moción de censura en la sede de la Asamblea Regional de la Región de Murcia, en Cartagena. EFE/Juan Carlos CavalJuan Carlos Caval

No obstante, el comunicador le replicaba que sí que se han tomado medidas disciplinarias sobre este asunto desde la parte del ejecutivo nacional del PP, además de la dimisión del consejero de Sanidad hace meses. “No está sustanciado, se ha abierto una comisión de investigación para que el Partido Popular explique el listado de vacunados, porque se sospecha que hay mucha más gente. Parece ser que ha habido contratistas de la administración, familiares, etc. Que se esclarezca, el PP no nos entrega la lista”, replicaba Bal en COPE.

Además, Edmundo Bal descartaba a Herrera que la moción de censura de Murcia fuera extrapolable a otras comunidades autónomas, como sospechaba Isabel Díaz Ayuso. “No era extensible a ningún otro lugar, eso quedó claro al segundo de presentarla, porque Arrimadas llamó a Casado, porque Igea llamó a Mañueco, Villacís a Almeida... Aguado se lo dijo así a Ayuso, que fuer la única que no se lo creyó, que todos sabemos por qué fue: una excusa para provocar el adelanto electoral en medio de una pandemia”.

Los motivos de Bal para presentarse en Madrid

Y es que este jueves el ex abogado del Estado anunciaba que sustituiría a Ignacio Aguado como candidato de Ciudadanos para las elecciones a la Comunidad de Madrid el próximo 4 de mayo. “A mí me llama Nacho Aguado, que es una persona honrada, generosa y a la que tengo alta consideración, y me dice que cree que estas elecciones son mías y que voy a ser yo el que tiene opciones, que no tengo mochilas, y yo no puedo decirle que no, tengo que tirar para adelante. Tengo que salir de la zona de confort”, comenta en COPE.

“La cuestión fundamental es que hemos empezado ya la precampaña de esta convocatoria electoral irresponsable, con un fuerte componente de polarización. Se escuchando consignas que parecen de los años 30, “antifascista”, “comunismo o libertad”, todo esto me da repelús”, concluye.