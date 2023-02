La dura historia de un enfermo de cáncer, operado de cuatro tumores cerebrales: "Hasta 110 pastillas diarias"

279.260. Esta cifra son los nuevos casos de cáncer que laSociedad Española de Oncologíaestima que se registrarán en España durante este 2023. Es decir, casi 280.000 personas recibirán, a lo largo de este año, la noticia de que padecen esta enfermedad. A pesar de que se trata de un número muy elevado de nuevos pacientes, hay dos motivos para la esperanza: el primero, que esa cifra supone una estabilización de los casos, no están disminuyendo, pero tampoco están aumentando; y, segundo, en los últimos 40 años,la supervivencia de los enfermos de cáncer en España se ha duplicado.

Pero, ¿a qué se debe esto? A las campañas preventivas y a la detección precoz, aunque también a la investigación y a los avances terapéuticos. La estadística dice que uno de cada dos hombres será diagnosticado de cáncer en algún momento de su vida. La proporción es algo menor en las mujeres y “solo” una de cada tres acabará desarrollando esta enfermedad. Por eso, hay que agarrarse con fuerza a los datos de supervivencia y ser positivos. Nunca hay que perder la esperanza y buen ejemplo de ello es Daniel Barrios, un auténtico superviviente de 37 años, que vive en un pueblo a pocos kilómetros de Valladolid.

En'Herrera en COPE'hemos conocido su historia de superación, en la que ha tenido que combatir. En las dos últimas décadas ha pasado por una decena de hospitales y ha sido operado cuatro veces de cuatro tumores cerebrales. Un periplo que no le ha quitado su sentido del humor: hoy, sin parte de su cerebro, dice que la otra parte le funciona “más o menos bien”, y que “para qué va quejarse, que no sirve de nada”.

A pesar de llevar años luchando contra esta enfermedad, Daniel se encuentra esperanzado por el gran avance que está habiendo: "Cuando peor he estado fue en el segundo tumor, cuando me dijeron que tenía un cáncer. Ahí lo tenía más complicado. Tenía 17 años y tampoco tenía mucho miedo a estas cosas porque siempre he pensado que todo iba a salir bien", aseguraba, añadiendo que el primero tumor fue con 15 años que se lo diagnosticaron en Valladolid, a raíz de una epilepsia.

Daniel ha destacado que las fechas más importantes durante todos estos años no se le olvidan, y que se llegó a tomar hasta 110 pastillas diarias, algo que ha sorprendido a los comunicadores. Además, en todo este tiempo ha recordado alguna anécdota en la que le montaron una charanga en su pueblo, con pancartas de bienvenida y música, concretamente después de una recaía y tras un año de rehabilitación.

También, el joven de 37 años se ha recibido un emotivo mensaje de uno de los amigos, de la Peña Blanquivioleta de la Moncloa, que le acompañaron en estos duros momentos, "sigue así, luchando, siendo una persona buena y que hace feliz a los demás", terminaba el audio. Algo que ha emocionado a Daniel, que ha agradecido toda la ayuda que ha tenido hasta el momento: "Muchas gracias a todos por lo bien que os habéis portado conmigo", decía.